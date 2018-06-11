Рондон: «В России верят в свою сборную»

Экс-нападающий «Рубина» и «Зенита» Хосе Саломон Рондон рассказал о гостеприимстве России, в которой он играл три года.

«Чемпионат мира-2018 будет открытым и пройдет в стране, с которой у меня связаны отличные воспоминания. Я на протяжении трех лет играл за «Рубин» и «Зенит».

В тот момент к турниру только готовились, сегодня это стало реальностью. В России великолепная инфраструктура. Единственной неприятностью для команд могут стать лишь длительные перелеты.

В России на матчи приходит много болельщиков. Они любят Россию, патриотичны и верят в своих футболистов. Сборная России будет соперником, с которым стоит считаться», – заявил Рондон.

Сборная России откроет ЧМ-2018 матчем с Саудовской Аравией, который состоится 14 июня в 18:00 по московскому времени на стадионе «Лужники».