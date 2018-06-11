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Рондон: «В России верят в свою сборную»

11 июня 2018, 06:34
7

Экс-нападающий «Рубина» и «Зенита» Хосе Саломон Рондон рассказал о гостеприимстве России, в которой он играл три года.

«Чемпионат мира-2018 будет открытым и пройдет в стране, с которой у меня связаны отличные воспоминания. Я на протяжении трех лет играл за «Рубин» и «Зенит».

В тот момент к турниру только готовились, сегодня это стало реальностью. В России великолепная инфраструктура. Единственной неприятностью для команд могут стать лишь длительные перелеты.

В России на матчи приходит много болельщиков. Они любят Россию, патриотичны и верят в своих футболистов. Сборная России будет соперником, с которым стоит считаться», – заявил Рондон.

Сборная России откроет ЧМ-2018 матчем с Саудовской Аравией, который состоится 14 июня в 18:00 по московскому времени на стадионе «Лужники».

Источник: Mundodeportivo
Чемпионат мира Россия Рондон Хосе Саломон
Комментарии (7)
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ДСА
1528688930
Путин и Мутко верят. Этого достаточно
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Garrincha58
1528696401
не знаю таких
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vodomut
1528701866
наивняк
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Ilya Lapsin
1528707454
Очень хороший игрок и боец.Удачи ему.
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Рубик Докоян
1528707689
В России больше атеистов, чем верующих в нашу сборную...
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подсечкин
1528717149
У нас верующих в победу только трое,которые в лодке не считая собаки(она усатая недавно задницу лизала по телевидению! А так уважаемый мы все давно забили на наш футбол!Вопрос скажи разве могут наши футболисты-миллионеры хорошо играть в футбол? Они дорвались до денег и им всё до лампочки! А Запад знает цену деньгам,сегодня есть,а завтра нищий,поэтому ваши футболисты и вкалывают!
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zigbert
1528788374
Интересный взгляд со стороны.
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