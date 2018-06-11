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    Рондон: «В России верят в свою сборную»

    Экс-нападающий «Рубина» и «Зенита» Хосе Саломон Рондон рассказал о гостеприимстве России, в которой он играл три года.

    «Чемпионат мира-2018 будет открытым и пройдет в стране, с которой у меня связаны отличные воспоминания. Я на протяжении трех лет играл за «Рубин» и «Зенит».

    В тот момент к турниру только готовились, сегодня это стало реальностью. В России великолепная инфраструктура. Единственной неприятностью для команд могут стать лишь длительные перелеты.

    В России на матчи приходит много болельщиков. Они любят Россию, патриотичны и верят в своих футболистов. Сборная России будет соперником, с которым стоит считаться», – заявил Рондон.

    Сборная России откроет ЧМ-2018 матчем с Саудовской Аравией, который состоится 14 июня в 18:00 по московскому времени на стадионе «Лужники».

    Источник: Mundodeportivo

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    11.06.2018 06:34
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 10:26

      Интересный взгляд со стороны.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 11 июня 2018, 14:39

      У нас верующих в победу только трое,которые в лодке не считая собаки(она усатая недавно задницу лизала по телевидению! А так уважаемый мы все давно забили на наш футбол!Вопрос скажи разве могут наши футболисты-миллионеры хорошо играть в футбол? Они дорвались до денег и им всё до лампочки! А Запад знает цену деньгам,сегодня есть,а завтра нищий,поэтому ваши футболисты и вкалывают!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 июня 2018, 12:01

      В России больше атеистов, чем верующих в нашу сборную...

      1
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      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 11 июня 2018, 11:57

      Очень хороший игрок и боец.Удачи ему.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 11 июня 2018, 10:24

      наивняк

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июня 2018, 08:53

      не знаю таких

      2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 11 июня 2018, 06:48

      Путин и Мутко верят. Этого достаточно

      4
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