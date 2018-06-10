Кузяев: «Для начала надо выйти из группы, а затем решать более глобальные задачи»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от выступления на чемпионате мира. На групповом этапе турнира команда сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

– Сегодня на двусторонке было условное разделение на команды?

– Вопрос о принципах разделения на команды все-таки стоит задавать главному тренеру.

– Тот факт, что на сегодняшней тренировке побывали болельщики, может раскрепостить команду?

– Не ожидал, что сегодня будет столько болельщиков. Такие встречи придают эмоции и силы.

– Какие воспоминания останутся у болельщиков от выступления сборной России на чемпионате мира?

– Думаю, что только положительные. Мы сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков.

– Дети, которые побывали на тренировке сборной, ждут выхода сборной России в финал и ее встречи с Бразилией или Германией. Вы готовы к этому?

– Будет очень сложно. У нас нет опыта игры на таких больших турнирах. Для начала надо выйти из группы, а затем будем решать и более глобальные задачи.