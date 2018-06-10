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  • Кузяев: «Для начала надо выйти из группы, а затем решать более глобальные задачи»

Кузяев: «Для начала надо выйти из группы, а затем решать более глобальные задачи»

10 июня 2018, 00:46
15

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от выступления на чемпионате мира. На групповом этапе турнира команда сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

– Сегодня на двусторонке было условное разделение на команды?

– Вопрос о принципах разделения на команды все-таки стоит задавать главному тренеру.

– Тот факт, что на сегодняшней тренировке побывали болельщики, может раскрепостить команду?

– Не ожидал, что сегодня будет столько болельщиков. Такие встречи придают эмоции и силы.

– Какие воспоминания останутся у болельщиков от выступления сборной России на чемпионате мира?

– Думаю, что только положительные. Мы сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков.

– Дети, которые побывали на тренировке сборной, ждут выхода сборной России в финал и ее встречи с Бразилией или Германией. Вы готовы к этому?

– Будет очень сложно. У нас нет опыта игры на таких больших турнирах. Для начала надо выйти из группы, а затем будем решать и более глобальные задачи.

Источник: ФК «Абердин»
Чемпионат мира Россия Кузяев Далер
Комментарии (15)
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GoLenaStop
1528581602
Для начала надо выйти на поле командой, а не сборищем обречённых заложников!... С ув.
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DOCTOR PENALTY
1528583025
Далерка-фантазёр. Глобалист...
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Урия Гип
1528585876
Даже не заморачивайся.
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Viktor781
1528587131
Саудиты для нашей сборной, как бразильцы.
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yorgenbarenz
1528606305
Не надо на опыт валить. Московское Динамо сразу после войны прилетело в Англию и навело там шороху.За плечами у некоторых был опыт боевых действий...без мяча.))Просто те парни были самородками из дворового футбола и умели играть.
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zigbert
1528611507
Это понимаете не только вы, но и все болельщики.
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Юрий Б.
1528611627
Судя по всему журналист ещё тот фантазер. Додуматься задать вопрос о планах на финал
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Обер-КанцлерЪ
1528612800
Один из трёх по-настоящему хороших игроков в нашей команде (ещё Головин и Акинфеев). И человек скромный. Желаю лично Далеру большой удачи!
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"supermax"
1528617028
Выйти из группы уже куда более глобальная задача, учитывая игру....все остальное будет чудом
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OfaZavr
1528618704
да, из группы выйти и то будет очень непросто что уж говорить про плей-офф.
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