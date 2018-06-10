Кузяев: «Для начала надо выйти из группы, а затем решать более глобальные задачи»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от выступления на чемпионате мира. На групповом этапе турнира команда сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.
– Сегодня на двусторонке было условное разделение на команды?
– Вопрос о принципах разделения на команды все-таки стоит задавать главному тренеру.
– Тот факт, что на сегодняшней тренировке побывали болельщики, может раскрепостить команду?
– Не ожидал, что сегодня будет столько болельщиков. Такие встречи придают эмоции и силы.
– Какие воспоминания останутся у болельщиков от выступления сборной России на чемпионате мира?
– Думаю, что только положительные. Мы сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков.
– Дети, которые побывали на тренировке сборной, ждут выхода сборной России в финал и ее встречи с Бразилией или Германией. Вы готовы к этому?
– Будет очень сложно. У нас нет опыта игры на таких больших турнирах. Для начала надо выйти из группы, а затем будем решать и более глобальные задачи.