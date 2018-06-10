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    Кузяев: «Для начала надо выйти из группы, а затем решать более глобальные задачи»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от выступления на чемпионате мира. На групповом этапе турнира команда сыграет с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

    – Сегодня на двусторонке было условное разделение на команды?

    – Вопрос о принципах разделения на команды все-таки стоит задавать главному тренеру.

    – Тот факт, что на сегодняшней тренировке побывали болельщики, может раскрепостить команду?

    – Не ожидал, что сегодня будет столько болельщиков. Такие встречи придают эмоции и силы.

    – Какие воспоминания останутся у болельщиков от выступления сборной России на чемпионате мира?

    – Думаю, что только положительные. Мы сделаем все возможное, чтобы порадовать наших болельщиков.

    – Дети, которые побывали на тренировке сборной, ждут выхода сборной России в финал и ее встречи с Бразилией или Германией. Вы готовы к этому?

    – Будет очень сложно. У нас нет опыта игры на таких больших турнирах. Для начала надо выйти из группы, а затем будем решать и более глобальные задачи.

    Источник: ФК «Абердин»

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    10.06.2018 00:46
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июня 2018, 18:36

      У нас нет опыта игры на таких больших турнирах
      пипец а у кого он есть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 10 июня 2018, 11:35

      Далер, в основу бы тебя поставили. Был бы очень рад!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июня 2018, 11:18

      да, из группы выйти и то будет очень непросто что уж говорить про плей-офф.

      4
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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 10 июня 2018, 10:50

      Выйти из группы уже куда более глобальная задача, учитывая игру....все остальное будет чудом

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 июня 2018, 10:47

      Кузя будет стараться, в отличие от большинства.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 июня 2018, 09:40

      Один из трёх по-настоящему хороших игроков в нашей команде (ещё Головин и Акинфеев). И человек скромный.
      Желаю лично Далеру большой удачи!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Обер-КанцлерЪ 10 июня 2018, 10:48

      Гарик скромность всех удивил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +468

      Alemann 10 июня 2018, 09:35

      "Бомбардир" лишний раз подтвердил репутацию желтой газетенки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 10 июня 2018, 09:20

      Судя по всему журналист ещё тот фантазер. Додуматься задать вопрос о планах на финал

      3
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 09:18

      Это понимаете не только вы, но и все болельщики.

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 июня 2018, 07:51

      Не надо на опыт валить. Московское Динамо сразу после войны прилетело в Англию и навело там шороху.За плечами у некоторых был опыт боевых действий...без мяча.))Просто те парни были самородками из дворового футбола и умели играть.

      2
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