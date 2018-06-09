Актер Хаит: «Игра сборной России при Черчесове – унылое говно и разочарование»

Известный российский актер Ростислав Хаит признался, что игра сборной России при Станиславе Черчесове вызывает у него ужас.

«Надежда была, когда мы только получили право на проведение турнира. И сохранялась до последнего, при всех тренерах. Даже при Капелло.

С назначением Черчесова появилась тревога. Сейчас она сменилась ужасом. Глядя на игру нашей сборной, хочется перефразировать Пушкина: «Унылое говно и разочарование», – сказал Хаит.

Ранее Хаит заявил, что если Черчесова не отстранят от работы с национальной командой до начала мирового первенства, команду на турнире ждет позор.