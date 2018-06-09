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    Актер Хаит: «Игра сборной России при Черчесове – унылое говно и разочарование»

    Известный российский актер Ростислав Хаит признался, что игра сборной России при Станиславе Черчесове вызывает у него ужас.

    «Надежда была, когда мы только получили право на проведение турнира. И сохранялась до последнего, при всех тренерах. Даже при Капелло.

    С назначением Черчесова появилась тревога. Сейчас она сменилась ужасом. Глядя на игру нашей сборной, хочется перефразировать Пушкина: «Унылое говно и разочарование», – сказал Хаит.

    Ранее Хаит заявил, что если Черчесова не отстранят от работы с национальной командой до начала мирового первенства, команду на турнире ждет позор.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2018 12:36
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +69

      доктор 48 10 июня 2018, 06:07

      Хаит -это что за чучво??Кто он есть то??Оракул нашёлся!!Балелы сами всё видят!!

      0
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      Рейтинг: +563

      Damir07 9 июня 2018, 23:02

      Никогда у нас такой слабой команды как сейчас не было если бы отбирались как все остальные мы бы заняли последнее место в группе

      1
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      Рейтинг: +25

      Какеручики 9 июня 2018, 20:01

      Кто это?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 18:43

      Не хотелось бы слышать сквернословие от деятеля культуры, который должен преподать нам красоту русского языка.

      1
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      ...
      Рейтинг: +507

      Arrow10 > zigbert 9 июня 2018, 22:05

      Читал я тут про него , он с украины , говорил типо что при ельцине и горбаче СССР процветала , так что на его мнение можно не смотреть , но тут он к сожалению прав , при усаче сборная ***** вообще не выигрывает

      0
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 9 июня 2018, 18:36

      я один не знаю кто такой хаит?

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > volfrik 9 июня 2018, 18:37

      иногда комп выключай

      1
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      Рейтинг: +1713

      volfrik > sochi-2013 9 июня 2018, 20:46

      и это поможет узнать кто такой хаит?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 17:41

      сказано конечно откровенно, но по сути верно)

      6
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      Рейтинг: +379

      o33uk 9 июня 2018, 15:57

      Да уж деятель культуры. Какие деятели такая и культура то Ефремов пьяный со сцены матом на зрителей шпарит, это бездарь Пушкина перефрозирует да ещё как талантливо.
      Люди вот никто б из нас так не смог.

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес > o33uk 9 июня 2018, 17:28

      да ещё и текст звездочками не перекрыли как мне

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > o33uk 9 июня 2018, 17:45

      Да уж какая тут культура,когда люди слово "перефрАзирует" через "О" пишут)))).Проверочное слово "фраза".

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 июня 2018, 15:51

      Конечно же никого не снимут,поздно.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 июня 2018, 15:27

      Даже некто Хайт понимает.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 июня 2018, 15:26

      Грубо, но увы по делу!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Опорник84 9 июня 2018, 17:04

      разве это грубо вполне литературно и без мата

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