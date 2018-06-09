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  • Актер Хаит: «Игра сборной России при Черчесове – унылое говно и разочарование»

Актер Хаит: «Игра сборной России при Черчесове – унылое говно и разочарование»

9 июня 2018, 12:36
42

Известный российский актер Ростислав Хаит признался, что игра сборной России при Станиславе Черчесове вызывает у него ужас.

«Надежда была, когда мы только получили право на проведение турнира. И сохранялась до последнего, при всех тренерах. Даже при Капелло.

С назначением Черчесова появилась тревога. Сейчас она сменилась ужасом. Глядя на игру нашей сборной, хочется перефразировать Пушкина: «Унылое говно и разочарование», – сказал Хаит.

Ранее Хаит заявил, что если Черчесова не отстранят от работы с национальной командой до начала мирового первенства, команду на турнире ждет позор.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (42)
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RomaDassler
1528537649
Так каждый гражданин РФ думает
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Mazzola
1528539048
Сказал правильно, но реакции сверху нет. Горох об стену. Кому-то надо, чтобы сборная жидко обделалась.
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Caniggia
1528540535
Хоть кто-то говорит как есть на самом деле, а не так, как всякая алкашня предрекает России полуфинал!
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sochi-2013
1528540589
Только Бердыев сможет спасти страну от позора!
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alex1063
1528542602
А может все будет наоборот)обычно наши товарники хорошо играли перед большими турнирами ,а потом неудачно выступали(рф-италия 3:0)а в этот раз все товарники слили зато из группы выйдут)))вот я сказочник...)))
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lotsman
1528542830
Какая бы она не была, но это НАША сборная.
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smersh45
1528544305
трезвое высказывание без иллюзий но как всегда (надюха) умирает последней
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Avaretz
1528546007
Ещё один футбольный эксперт, ты сначала на сборную смотри, какое г.но там играет потом на тренера
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Gullit 76
1528548700
Конечно же никого не снимут,поздно.
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OfaZavr
1528555260
сказано конечно откровенно, но по сути верно)
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