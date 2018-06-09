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  • Актер Хаит: «Если до 14 июня Черчесова не снимут, Россию на ЧМ-2018 ждет позор»

Актер Хаит: «Если до 14 июня Черчесова не снимут, Россию на ЧМ-2018 ждет позор»

9 июня 2018, 07:13
60

Один из основателей театра «Квартет И», актер Ростислав Хаит поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 в контексте выступления сборной России. Артист призывает отправить Станислава Черчесова в отставку.

– Если Черчесова за оставшиеся дни не снимут, на чемпионате мира нас ждет позор. На 99 с половиной процентов. Полпроцента оставляю на…

– …Чудо?

– На удачное стечение обстоятельств.

Веры в сборную России – ноль. Мы спросили у всех

Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав
Комментарии (60)
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oyabun
1528518049
Тренер сборной у нас расстрельная должность. Кого ни поставь - итог один. Нет у нас других игроков - вот в чем главная проблема. Так что убирай Черчесова не убирай, итог один. Хотя вины с Саламыча за бездарную подготовку к Чемпионату мира, это по-любому не снимает. Всё совпало. И состав слабый и тренер под стать.
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mialkov
1528518844
Поздно уже снимать, позора не избежать(((
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Ricco76""
1528519329
Согласен) но поздно уже пить боржоми, когда почки отказали
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insider_retro
1528520049
Смена тренера сейчас - это шаг в пропасть и его сейчас никто не сделает... Мы уже все поделились ожиданиями и дополнительного квартального кАркания - не нужно!.. Пусть каждый на своём месте кряхтит, пыжится и упирается... И надеется!..))
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сапёр75
1528523932
Странные люди,эти актёры ,предложат как в лужу пё...
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Обер-КанцлерЪ
1528524386
Ну если только старика Хоттабыча вместо него поставить! А так больше никто помочь не сможет, слишком мало времени осталось и слишком много его было потрачено во вред сборной!
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Мары
1528527322
Кто ещё не высказывался по поводу усатого чёрта ? Прав был незабвенный и ныне не популярный: любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством.Это доказывает своими словами Ростислав и делами усач. А вообще коней на переправе не меняют. Остаётся только ждать и наблюдать.
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OfaZavr
1528529882
а его точно не снимут, даже не представляю чтобы меньше чем за неделю сняли тренера, подумают кто сможет срочно за такой короткий период что-то изменить в команде, остается смириться с тем что имеем.
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Полная Канистра
1528530967
пусть лучше без тренера у которого нет интеллекта играют авось может что то смастерят на поле
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zigbert
1528549112
Вася Уткин говорил ,что Черчесова снимут во время "прямой линии".
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