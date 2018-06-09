Актер Хаит: «Если до 14 июня Черчесова не снимут, Россию на ЧМ-2018 ждет позор»

Черчесова не снимут. Сборная сыграет привычно плохо. Позора в этом нет. Есть реальность, которую все знают. Вы же не ждете чудес от сборной Коста-Рики, например.
Один из основателей театра «Квартет И», актер Ростислав Хаит поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 в контексте выступления сборной России. Артист призывает отправить Станислава Черчесова в отставку.
– Если Черчесова за оставшиеся дни не снимут, на чемпионате мира нас ждет позор. На 99 с половиной процентов. Полпроцента оставляю на…
– …Чудо?
– На удачное стечение обстоятельств.
Веры в сборную России – ноль. Мы спросили у всех
Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало