Актер Хаит: «Если до 14 июня Черчесова не снимут, Россию на ЧМ-2018 ждет позор»

Один из основателей театра «Квартет И», актер Ростислав Хаит поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 в контексте выступления сборной России. Артист призывает отправить Станислава Черчесова в отставку.

– Если Черчесова за оставшиеся дни не снимут, на чемпионате мира нас ждет позор. На 99 с половиной процентов. Полпроцента оставляю на…

– …Чудо?

– На удачное стечение обстоятельств.

Веры в сборную России – ноль. Мы спросили у всех

Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало