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    Актер Хаит: «Если до 14 июня Черчесова не снимут, Россию на ЧМ-2018 ждет позор»

    Один из основателей театра «Квартет И», актер Ростислав Хаит поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 в контексте выступления сборной России. Артист призывает отправить Станислава Черчесова в отставку.

    – Если Черчесова за оставшиеся дни не снимут, на чемпионате мира нас ждет позор. На 99 с половиной процентов. Полпроцента оставляю на…

    – …Чудо?

    – На удачное стечение обстоятельств.

    Веры в сборную России – ноль. Мы спросили у всех

    Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2018 07:13
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 10 июня 2018, 10:39

      Черчесова не снимут. Сборная сыграет привычно плохо. Позора в этом нет. Есть реальность, которую все знают. Вы же не ждете чудес от сборной Коста-Рики, например.

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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 9 июня 2018, 20:02

      А если снимут, то тот же позор...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 июня 2018, 18:04

      Не, пару ничеек сгоняют, а потом скажут, что не повезло: Смолов в пустые ворота не попал, Гарик очередную бабочку пропустил, Кутеп, как всегда, ошибся... Это же все игрочишки никудышные виноваты, а не тренерский штаб, а там более не неприкасаемый РФС с мастером-ломастером, почетным пилильщиком Мутко!

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 9 июня 2018, 17:27

      "Беспредельщик на дорогах" тоже решил бросить свой камушек. Лучше б в автошколу походил, нехороший человек.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 июня 2018, 17:07

      квартет и это те бестолочи которые сняли эти галимые фильмцы ? не видел ничего смешного там !

      2
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 15:58

      Вася Уткин говорил ,что Черчесова снимут во время "прямой линии".

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      Рейтинг: +6979

      1bear 9 июня 2018, 15:45

      ...поздно,но правильно–без такого тренера лучше будет...

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > 1bear 9 июня 2018, 17:08

      а с каким хорошо будет? были уже многие тренеры но с этой кучкой кривоногих игрочишек ничего путного не будет даже если пригласить зидана гвардиолу !

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 июня 2018, 14:16

      Тут посмотрел видеоролик с одним очень показательным моментом из жизни усача... Лига чемпионов 2002 г., матч Спартак-Валенсия (0:3), чабан сотворил наиглупейший гол в свои ворота...(посмотрите на ютубе - не пожалеете!) ...но интересно другое... звучит фраза комментатора: "Этот момент является ответом на все возможные вопросы о том, стоит ли развивать тему "Черчесов и сборная"... Как говорится - темка-то не нова!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Старикан 9 июня 2018, 17:09

      главный рукожоп это акинфеев !

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 июня 2018, 13:49

      Поздно пить боржоми... все дружно болеем и радуемся за успехи других!

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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 9 июня 2018, 13:16

      Черышев, когда понял, куда он попал, аж русский язык после игры с турками позабыл. Сам бог нашему тренеру руку помощи протянул для укрепления обороны в лице Рауша и Нойштедтера, а он плевать хотел на это...Снимать его уже поздно, главное, чтобы он потом отчитался по справедливости и , если потребуется, партбилет ,то есть тренерскую лицензию и гонорар за 2 года на стол положил в качестве возмещения ущерба за развал сборной...

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