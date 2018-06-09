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    Чеферин: «Мутко всегда уделял много времени и усилий ради развития футбола в России»

    Президент УЕФА Александер Чеферин поговорил о фигуре вице-премьера России Виталия Мутко, который юридически занимает пост президента РФС. Словенец считает, что россиянин уделяет много усилий развитию футбола.

    «Мутко был президентом РФС, членом исполкома, а затем и совета ФИФА. Он вложил много энергии и усилий, чтобы скоординировать работу, реализовать много инфраструктурных проектов к чемпионату мира.

    У него огромное желание доказать, что Россия может блестяще организовать столь престижный футбольный турнир. В этом ему помогал и оргкомитет чемпионата мира, операционное управление которым осуществляет Алексей Сорокин, еще один профессионал высочайшего уровня.

    Мутко по-прежнему влюблен в футбол, он всегда уделял много времени и усилий его развитию в России», – сказал Чеферин.

    Мутко в кабинете министров отвечает за строительство.

    Источник: ТАСС

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    09.06.2018 08:31
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 16:33

      На месте Чеферина, лучше бы не соваться во все эти мутные дела.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 июня 2018, 12:30

      Всё пишут, что Мутко теперь отвечает за строительство, но не
      говорят, за строительство чего? Может быть за строительство
      новой пирамиды, вместо Мавродии, но в футболе? По словам Путина у Мутко огромный потенциал, вот и Чеферин подтверждает, хлебнул ч**иру и присоединился к словам Путина.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 июня 2018, 11:19

      Ну вот и молодец, пора же на покой, лавр уже и так хватит.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 9 июня 2018, 10:24

      Много или мало времени - совершенно не важно когда мозгов нет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 9 июня 2018, 10:22

      Наверно вместе чеферили

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > AtticusFinch 9 июня 2018, 10:23

      чиферить они будут на зоне

      2
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      ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > Garrincha58 9 июня 2018, 10:26

      Нет - сказали у него большой потенциал - пусть работает!)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат > AtticusFinch 9 июня 2018, 10:58

      И ведь кто сказал!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 9 июня 2018, 09:41

      Ворон ворону глаз не выклюет..чиновник чиновнику в России всегда подлизнет..

      3
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      Рейтинг: +11241

      alp 9 июня 2018, 09:39

      от таких невероятных усилий, российский футбол оказался в полной жопе. лучше бы он вообще ничего не делал

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > alp 9 июня 2018, 10:22

      ниже Новой Гвинеи это полная жо=па

      2
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    • ...
      Рейтинг: +654

      111Hunter111 9 июня 2018, 09:23

      Может быть Чифирин

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 9 июня 2018, 08:45

      Это че,бред сумасшедшего??

      2
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