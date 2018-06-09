Чеферин: «Мутко всегда уделял много времени и усилий ради развития футбола в России»

Президент УЕФА Александер Чеферин поговорил о фигуре вице-премьера России Виталия Мутко, который юридически занимает пост президента РФС. Словенец считает, что россиянин уделяет много усилий развитию футбола.

«Мутко был президентом РФС, членом исполкома, а затем и совета ФИФА. Он вложил много энергии и усилий, чтобы скоординировать работу, реализовать много инфраструктурных проектов к чемпионату мира.

У него огромное желание доказать, что Россия может блестяще организовать столь престижный футбольный турнир. В этом ему помогал и оргкомитет чемпионата мира, операционное управление которым осуществляет Алексей Сорокин, еще один профессионал высочайшего уровня.

Мутко по-прежнему влюблен в футбол, он всегда уделял много времени и усилий его развитию в России», – сказал Чеферин.

Мутко в кабинете министров отвечает за строительство.