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  • Чеферин: «Мутко всегда уделял много времени и усилий ради развития футбола в России»

Чеферин: «Мутко всегда уделял много времени и усилий ради развития футбола в России»

9 июня 2018, 08:31
13

Президент УЕФА Александер Чеферин поговорил о фигуре вице-премьера России Виталия Мутко, который юридически занимает пост президента РФС. Словенец считает, что россиянин уделяет много усилий развитию футбола.

«Мутко был президентом РФС, членом исполкома, а затем и совета ФИФА. Он вложил много энергии и усилий, чтобы скоординировать работу, реализовать много инфраструктурных проектов к чемпионату мира.

У него огромное желание доказать, что Россия может блестяще организовать столь престижный футбольный турнир. В этом ему помогал и оргкомитет чемпионата мира, операционное управление которым осуществляет Алексей Сорокин, еще один профессионал высочайшего уровня.

Мутко по-прежнему влюблен в футбол, он всегда уделял много времени и усилий его развитию в России», – сказал Чеферин.

Мутко в кабинете министров отвечает за строительство.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий Чеферин Александер
Комментарии (13)
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Ruryu
1528523134
Это че,бред сумасшедшего??
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111Hunter111
1528525391
Может быть Чифирин
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alp
1528526392
от таких невероятных усилий, российский футбол оказался в полной жопе. лучше бы он вообще ничего не делал
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Миша13
1528526468
Ворон ворону глаз не выклюет..чиновник чиновнику в России всегда подлизнет..
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ArReal
1528528936
Наверно вместе чеферили
Ответить
panmon
1528529068
Много или мало времени - совершенно не важно когда мозгов нет
Ответить
FanatSerj
1528532348
Ну вот и молодец, пора же на покой, лавр уже и так хватит.
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vladimir-7
1528536603
Всё пишут, что Мутко теперь отвечает за строительство, но не говорят, за строительство чего? Может быть за строительство новой пирамиды, вместо Мавродии, но в футболе? По словам Путина у Мутко огромный потенциал, вот и Чеферин подтверждает, хлебнул ч**иру и присоединился к словам Путина.
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zigbert
1528551238
На месте Чеферина, лучше бы не соваться во все эти мутные дела.
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