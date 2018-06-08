В Англии планируют не допустить в Россию 1800 хулиганов

Министерство иностранных дел Британии совместно с футбольной полиции Соединенного королевства рассчитывает не допустить в Россию на чемпионат мира-2018 около 1800 хулиганов.

«Под руководством подразделения футбольной полиции Великобритании по всей стране ведется работа с целью помешать потенциальным правонарушителям приехать в Россию и соседние с ней страны. На территории Англии и Уэльса соответствующие запреты действуют в отношении порядка 1800 человек», – сообщает пресс-служба министерства.

По предварительным данным всего в Россию прибудет около 10 тысяч болельщиков из Англии.

Англичане сыграют на групповом этапе турнира с командами Туниса (18 июня), Панамы (24 июня), Бельгии (28 июня).