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    В Англии планируют не допустить в Россию 1800 хулиганов

    Министерство иностранных дел Британии совместно с футбольной полиции Соединенного королевства рассчитывает не допустить в Россию на чемпионат мира-2018 около 1800 хулиганов.

    «Под руководством подразделения футбольной полиции Великобритании по всей стране ведется работа с целью помешать потенциальным правонарушителям приехать в Россию и соседние с ней страны. На территории Англии и Уэльса соответствующие запреты действуют в отношении порядка 1800 человек», – сообщает пресс-служба министерства.

    По предварительным данным всего в Россию прибудет около 10 тысяч болельщиков из Англии.

    Англичане сыграют на групповом этапе турнира с командами Туниса (18 июня), Панамы (24 июня), Бельгии (28 июня).

    Источник: RT

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    08.06.2018 11:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 18:15

      Разумное решение.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 июня 2018, 12:07

      какие то предварительные числа, опять же если вдруг Англия до финала дойдет, то тоже 10 тысяч приедут? да ладно, не поверю.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 8 июня 2018, 11:39

      Велкоме!

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