60 тысяч болельщиков из Бразилии посетят матчи чемпионата мира-2018

В России 14 июня стартует чемпионат мира-2018. На турнир ожидается приезд около 60 тысяч болельщиков из Бразилии.

«Не менее 60 тысяч бразильцев уже приобрели билеты на матчи чемпионата мира-2018 в России. Это намного больше, обычный поток туристов в Россию из Бразилии. Ежегодно обычно это количество не превышает полутора тысяч туристов», – рассказал глава министерства внутренних дел Бразилии Алоизиу Нунес Globo Esporte.

На групповом этапе Бразилия сыграет с командами Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва).