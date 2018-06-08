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    60 тысяч болельщиков из Бразилии посетят матчи чемпионата мира-2018

    В России 14 июня стартует чемпионат мира-2018. На турнир ожидается приезд около 60 тысяч болельщиков из Бразилии.

    «Не менее 60 тысяч бразильцев уже приобрели билеты на матчи чемпионата мира-2018 в России. Это намного больше, обычный поток туристов в Россию из Бразилии. Ежегодно обычно это количество не превышает полутора тысяч туристов», – рассказал глава министерства внутренних дел Бразилии Алоизиу Нунес Globo Esporte.

    На групповом этапе Бразилия сыграет с командами Швейцарии (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2018 10:16
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