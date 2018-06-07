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  • Павлюченко: «Подождите еще несколько лет, и Россия будет играть в финале ЛЧ»

Павлюченко: «Подождите еще несколько лет, и Россия будет играть в финале ЛЧ»

7 июня 2018, 15:48
54

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко выразил мнение, что футбол в стране постепенно развивается. По его мнению, через несколько лет российские клубы добьются успеха в еврокубках.

– Какие изменения необходимо внести в систему подготовки, чтобы Россия могла конкурировать с крупными европейскими странами?

– Я думаю, сейчас сравнивать Россию и Англию, Испанию и так далее не стоит. Это только в последние годы у нас стали открывать какие-то детские школы, строить стадионы, стали уделять много внимания футболу. Раньше такого не было, детский футбол был запущен и так далее.

В Англии же играют поколениями. Там много лет уделяют внимание детскому футболу и выращивают футболистов. А российский футбол только сейчас к этому идет.

Между подготовкой игроков в России и Англии большая разница. Но наш футбол движется вперед, пройдет еще несколько лет и все будет в порядке. Подождите еще несколько лет, и Россия будет играть в финале Лиги чемпионов.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Россия Павлюченко Роман
Комментарии (54)
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ArReal
1528376049
пьяный что ли
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matvei_72
1528377086
А им сейчас за что миллионы платят? Чтобы мы ждали?Представляю себе как простой рабочий получал бы миллионы и говорил подождите не знаю сколько и я сделаю свою работу качественно...А хорошо бы было
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ROSTOV SUPER
1528379665
Епрст , еще один клоун нарисовался !
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Полная Канистра
1528380785
а точнее это сколько ждать?
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Kulima
1528381070
Вот почитаешь мнения всех этих футболёров, экспертов, комментаторов, чиновников и складывается ощущение, что они живут в ком-то своём мире, где России впереди планеты всей, и не важно в какой отрасли, только вот мы болельщики, тоже люди, которым есть с чем сравнивать. В общем, грустно, товарищи!
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Blossiya
1528381552
Нам спешить некуда. Одно поколение ждало когда "догоним и перегоним Америку, потом коммунизма к 2000 году, сейчас, что станем 5-й экономикой в мире . И этого тоже подождем)))
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Garrincha58
1528381880
кто то 18 лет уже обещает нам улучшение жизни а воз и ныне там
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alp
1528383424
как в лужу пернул... чтобы через несколько лет играть в финале ЛЧ нужно было уже 4 года назад кардинально перестраивать футбол в стране от дворового до профессионального с массовым изгнанием чиновья, привлечением профессионалов и глубоким изучением чужого опыта.... ну вот чем он руководствовался когда пронес эту ахинею... или он в голову только жрет?
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GoLenaStop
1528386496
Свежо питание, да серится с трудом!...
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OfaZavr
1528387275
ну да, говорили и в прежние годы не мало, что выиграем то ЧМ то ЛЧ а воз как известно...
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