Павлюченко: «Подождите еще несколько лет, и Россия будет играть в финале ЛЧ»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко выразил мнение, что футбол в стране постепенно развивается. По его мнению, через несколько лет российские клубы добьются успеха в еврокубках.

– Какие изменения необходимо внести в систему подготовки, чтобы Россия могла конкурировать с крупными европейскими странами?

– Я думаю, сейчас сравнивать Россию и Англию, Испанию и так далее не стоит. Это только в последние годы у нас стали открывать какие-то детские школы, строить стадионы, стали уделять много внимания футболу. Раньше такого не было, детский футбол был запущен и так далее.

В Англии же играют поколениями. Там много лет уделяют внимание детскому футболу и выращивают футболистов. А российский футбол только сейчас к этому идет.

Между подготовкой игроков в России и Англии большая разница. Но наш футбол движется вперед, пройдет еще несколько лет и все будет в порядке. Подождите еще несколько лет, и Россия будет играть в финале Лиги чемпионов.