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    Павлюченко: «Подождите еще несколько лет, и Россия будет играть в финале ЛЧ»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко выразил мнение, что футбол в стране постепенно развивается. По его мнению, через несколько лет российские клубы добьются успеха в еврокубках.

    – Какие изменения необходимо внести в систему подготовки, чтобы Россия могла конкурировать с крупными европейскими странами?

    – Я думаю, сейчас сравнивать Россию и Англию, Испанию и так далее не стоит. Это только в последние годы у нас стали открывать какие-то детские школы, строить стадионы, стали уделять много внимания футболу. Раньше такого не было, детский футбол был запущен и так далее.

    В Англии же играют поколениями. Там много лет уделяют внимание детскому футболу и выращивают футболистов. А российский футбол только сейчас к этому идет.

    Между подготовкой игроков в России и Англии большая разница. Но наш футбол движется вперед, пройдет еще несколько лет и все будет в порядке. Подождите еще несколько лет, и Россия будет играть в финале Лиги чемпионов.

    Источник: Goal.com

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    07.06.2018 15:48
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +15

      Muler 14 июля 2018, 11:23

      Если всех покупать , то возможно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 8 июня 2018, 14:30

      Все это вырвано из контекста, когда Ромка рассказывал свой сон.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 13:34

      Если взять рейтинг УЕФА, то клубный футбол у нас выглядит совсем не плохо. Что бы играть в финале ЛЧ нам нужно сделать более качественный скачек к подбору высококлассных футболистов.

      2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 8 июня 2018, 09:08

      Возможно ФК из России состоящий из легионеров и то...?

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 8 июня 2018, 08:16

      Чем пессимист отличается от оптимиста: пессимист пьёт коньяк и говорит, что пахнет клопами, а оптимист давит клопа и говорит, что пахнет коньяком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 8 июня 2018, 07:30

      В детском турнире если только опозориться надо же везде и всегда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 8 июня 2018, 06:45

      Не при нашей жизни, а значит никогда.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      erma 7 июня 2018, 23:16

      Это как Хрущев, который говорил, что в 80 годах (прошлого века) советские люди будут жить при коммунизме. Да, мы любим лежать на печке и мечтать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июня 2018, 21:54

      Сборная России движется вперёд, даже скачет по словам главного барана, уже 70-я в рейтинге. После ЧМ продвинемся к 80-му, а там и до 100 недалеко. Павлику лучше мяч буцкать, чем соревноваться с Мутко и Фурсенко в хотелках и амбициях...

      1
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 7 июня 2018, 21:31

      Он бухнул и курнул

      2
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