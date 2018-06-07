Месси – об уходе Зидана: «Он выбрал правильный момент»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был сильно удивлен решением главного тренера «Реала» Зинедина Зидана покинуть клуб.

«Я не могу знать о том, какая будет карьера у Роналду дальше, поэтому не могу прокомментировать все эти слухи о его возможном уходе из «Реала». Только он знает причины для того или иного поступка. Это его личное решение, о котором никто не может знать.

Зидан? Я сильно удивлен его уходом, никто этого не ожидал. Но у него также были свои причины на это. Не знаю, что он будет делать дальше, но он выбрал хороший момент, чтобы завершить работу в «Реале», ведь он выиграл практически все. Никто не сможет его упрекнуть в этом», – заявил Месси.