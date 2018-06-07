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    Месси – об уходе Зидана: «Он выбрал правильный момент»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был сильно удивлен решением главного тренера «Реала» Зинедина Зидана покинуть клуб.

    «Я не могу знать о том, какая будет карьера у Роналду дальше, поэтому не могу прокомментировать все эти слухи о его возможном уходе из «Реала». Только он знает причины для того или иного поступка. Это его личное решение, о котором никто не может знать.

    Зидан? Я сильно удивлен его уходом, никто этого не ожидал. Но у него также были свои причины на это. Не знаю, что он будет делать дальше, но он выбрал хороший момент, чтобы завершить работу в «Реале», ведь он выиграл практически все. Никто не сможет его упрекнуть в этом», – заявил Месси.

    Источник: Mundodeportivo

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    07.06.2018 11:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 12:10

      Удивлены все, а для болельщиков Реала это стало шоком.

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 7 июня 2018, 22:11

      Гении, они понимают друг друга. Чем Зидан и Месси похожи, они никогда не говорят плохо даже о самых неприятных соперниках.

      0
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 7 июня 2018, 16:56

      Не люблю я слова про своевременный уход, когда человек ещё молод для своей профессии. Сто баллов, что он ушел, не для того,чтобы запомниться всем несокрушимым чемпионом. Есть какие-то причины и обстоятельства. Но как говориться, когда-нибудь всё тайное станет явным.

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 7 июня 2018, 15:43

      Да Зидан просто и хитро об...бал переса

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 7 июня 2018, 13:40

      зидан вовремя ушел

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