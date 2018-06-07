Факундо Феррейра: «Переход в «Бенфику» – большой вызов для меня»

Бывший нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра, который накануне оформил переход в «Бенфику», рассказал о причинах такого шага.

«Бенфика» – действительно великий клуб! Я очень счастлив оказаться здесь. Мне очень хочется встретиться с товарищами по команде и начать играть. Будь моя воля, я бы играл уже завтра.

Для меня все меняется на 100%. Другая культура, другой город… Но я быстро адаптируюсь в клубе, освою стиль игры команды и все будет хорошо. Это большой вызов.

Когда мне сказали о «Бенфике», я не сомневался, хотя мне и было хорошо в Украине. Там я играл в каждом матче, забивал голы. Но мне нужно было играть в лучшем чемпионате в большом клубе, поэтому я решил уйти», – рассказал футболист.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего аргентинца были заинтересованы «Локомотив», ЦСКА и «Спартак».