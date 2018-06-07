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    Факундо Феррейра: «Переход в «Бенфику» – большой вызов для меня»

    Бывший нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра, который накануне оформил переход в «Бенфику», рассказал о причинах такого шага.

    «Бенфика» – действительно великий клуб! Я очень счастлив оказаться здесь. Мне очень хочется встретиться с товарищами по команде и начать играть. Будь моя воля, я бы играл уже завтра.

    Для меня все меняется на 100%. Другая культура, другой город… Но я быстро адаптируюсь в клубе, освою стиль игры команды и все будет хорошо. Это большой вызов.

    Когда мне сказали о «Бенфике», я не сомневался, хотя мне и было хорошо в Украине. Там я играл в каждом матче, забивал голы. Но мне нужно было играть в лучшем чемпионате в большом клубе, поэтому я решил уйти», – рассказал футболист.

    Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего аргентинца были заинтересованы «Локомотив», ЦСКА и «Спартак».

    Источник: Goal.com

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    07.06.2018 09:17
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