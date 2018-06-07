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    Зобнин: «Переход в зарубежный клуб? Все будет зависеть от многих факторов»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своих планах на будущее.

    Игрок сборной России подчеркнул, что в ближайшее время не планирует уходить из московской команды.

    – Вы задумывались над тем, чтобы попробовать силы за рубежом в ближайшее время?

    – Все будет зависеть от конкретного предложения, клуба, чемпионата – многих факторов. Сейчас я футболист «Спартака», и меня все устраивает. На данный момент моя первостепенная задача – успешно выступить на чемпионате мира за сборную России.

    Источник: Газета.ру

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    07.06.2018 00:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 11:08

      Для этого всего навсего надо поднять свой уровень игры.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +380

      Гуус 7 июня 2018, 16:03

      Главное чтобы зп была на одном уровне как ив спаратке (сказал Роман Зобнин!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 7 июня 2018, 11:16

      Не тянете вы нынешние.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июня 2018, 10:43

      еще у нас не все показал и доказал, нужно продолжать трудиться и прогрессировать а всякой всячиной голову не забивать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 7 июня 2018, 08:43

      Журналисты своими вопросами ни о чем ставят игроков в неудобное положение. Вот зачем? Простой непрофессионализм ?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июня 2018, 08:30

      екще один Головин-мечтатель кому ты нужен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 7 июня 2018, 08:21

      сиди дом

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 июня 2018, 08:18

      Я к Роману хорошо отношусь, но разговоры о зарубежных "Викториях", вызывают улыбку.Сначала покажите себя здесь, на родной площадке, а потом начинайте посматривать на соседскую грядку.
      Удачи !

      5
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      Рейтинг: +33445

      oyabun 7 июня 2018, 07:53

      Если регулярно читать новости на футбольных сайтах, то возникает стойкое ощущение, что за половиной, минимум, нашей сборной в Европе выстроилась очередь из желающих купить. Ребята в растеряности - кого же выбрать? Реал или Барсу? Если кому то еще не хватило последних товарищеских встреч, дождитесь первых групповых игр и всё сразу станет на свои места - где реальное место нашим сборникам, В Европе или в ФНЛ.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 7 июня 2018, 06:50

      хотелось бы прогресса пожелать а клубы сами тебя найдут лишь бы играл хорошо

      3
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