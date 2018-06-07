Зобнин: «Переход в зарубежный клуб? Все будет зависеть от многих факторов»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своих планах на будущее.
Игрок сборной России подчеркнул, что в ближайшее время не планирует уходить из московской команды.
– Вы задумывались над тем, чтобы попробовать силы за рубежом в ближайшее время?
– Все будет зависеть от конкретного предложения, клуба, чемпионата – многих факторов. Сейчас я футболист «Спартака», и меня все устраивает. На данный момент моя первостепенная задача – успешно выступить на чемпионате мира за сборную России.
Источник: Газета.ру