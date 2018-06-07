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  • Зобнин: «Переход в зарубежный клуб? Все будет зависеть от многих факторов»

Зобнин: «Переход в зарубежный клуб? Все будет зависеть от многих факторов»

7 июня 2018, 00:40
10

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своих планах на будущее.

Игрок сборной России подчеркнул, что в ближайшее время не планирует уходить из московской команды.

– Вы задумывались над тем, чтобы попробовать силы за рубежом в ближайшее время?

– Все будет зависеть от конкретного предложения, клуба, чемпионата – многих факторов. Сейчас я футболист «Спартака», и меня все устраивает. На данный момент моя первостепенная задача – успешно выступить на чемпионате мира за сборную России.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (10)
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Александ1982
1528343435
хотелось бы прогресса пожелать а клубы сами тебя найдут лишь бы играл хорошо
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oyabun
1528347221
Если регулярно читать новости на футбольных сайтах, то возникает стойкое ощущение, что за половиной, минимум, нашей сборной в Европе выстроилась очередь из желающих купить. Ребята в растеряности - кого же выбрать? Реал или Барсу? Если кому то еще не хватило последних товарищеских встреч, дождитесь первых групповых игр и всё сразу станет на свои места - где реальное место нашим сборникам, В Европе или в ФНЛ.
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Мары
1528348716
Я к Роману хорошо отношусь, но разговоры о зарубежных "Викториях", вызывают улыбку.Сначала покажите себя здесь, на родной площадке, а потом начинайте посматривать на соседскую грядку. Удачи !
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vodomut
1528348916
сиди дом
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Garrincha58
1528349429
екще один Головин-мечтатель кому ты нужен
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Blossiya
1528350190
Журналисты своими вопросами ни о чем ставят игроков в неудобное положение. Вот зачем? Простой непрофессионализм ?
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OfaZavr
1528357433
еще у нас не все показал и доказал, нужно продолжать трудиться и прогрессировать а всякой всячиной голову не забивать.
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Урия Гип
1528359419
Не тянете вы нынешние.
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Гуус
1528376597
Главное чтобы зп была на одном уровне как ив спаратке (сказал Роман Зобнин!
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zigbert
1528445317
Для этого всего навсего надо поднять свой уровень игры.
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