Зобнин: «Переход в зарубежный клуб? Все будет зависеть от многих факторов»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своих планах на будущее.

Игрок сборной России подчеркнул, что в ближайшее время не планирует уходить из московской команды.

– Вы задумывались над тем, чтобы попробовать силы за рубежом в ближайшее время?

– Все будет зависеть от конкретного предложения, клуба, чемпионата – многих факторов. Сейчас я футболист «Спартака», и меня все устраивает. На данный момент моя первостепенная задача – успешно выступить на чемпионате мира за сборную России.