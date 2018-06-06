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ФИФА запретила Чичериной выступать на ЧМ-2018

6 июня 2018, 23:19
30

Известная певица Юлия Чичерина не сможет выступить на фестивале болельщиков во время чемпионата мира-2018.

Изначально планировалось, что рок-исполнительница выступит 15 июня в Ростове-на-Дону по приглашению ФИФА. Концерт был согласован с ее директором.

За неделю до старта ЧМ-2018 директору прислали письмо, в котором сообщалось о решении отменить выступление артистки по причине репутационных рисков из-за последних работ Чичериной, связанных с военными темами.

«Когда началась война на Донбассе и стали убивать русских детей и стариков, я встала на путь защиты своих сородичей и сразу почувствовала мощное противостояние всего нашего шоубизнеса. Мало кто знает, что он пронизан метастазами украинского национализма.

Мои новые песни не звучат на радио, клипы блокируют в Сети. Ежедневно мне угрожают убийством, вплоть до фэйковых минирований гостиниц и концертных залов. За четыре года это закалило меня и постепенно я привыкла быть «запрещенной». Но никак не «официально», как в этот раз – письмом от ФИФА на английском.

Это плата за мою позицию, но, как известно, Бог не дает испытаний, которые нам не по силам. Если бы мне предложили навсегда уйти со сцены взамен прекращения безнаказанных убийств на Донбассе – я бы не раздумывая согласилась», – сообщила Чичерина.

Источник: «Комсомольская правда»
Чемпионат мира Россия
Комментарии (30)
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larin80
1528316823
Юля молодечка!!
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Fedor4uk
1528316912
Чичерина красава не то что Земфира бандерлогина!!!!!!!
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Chernyi Lis
1528317181
и теперь фифа скажет что вне политики..твари..
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srg38
1528318273
Девочка плачет, мальчики из ФИФА смеются
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3a zenit
1528324101
Чичерина молодец,уважение ей за то что она делает для Донбасса!
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Krossmen73
1528337949
Опять европи....сы стали смешивать в одну кучу спорт и политику!Никак не угомонятся ....нехорошие и пративные!Юля же умничка!Жаль что не выступишь на фестивале перед многими твоими поклонниками.Не меняй свою позицию,она заслуживает только уважения!
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la verdad
1528343896
Тупая овца теперь будет петь только по помойкам типа ДНР:)))) Талантище :))))
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Blossiya
1528349801
так это хорошо. Ее целевая аудитория в другом месте и у Чичериной появится время отправиться с гастрольным туром по ДНР и ЛНР. Пусть ей там и платят. А то решила поживиться за счет ФИФА, да не там то было)))
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Добрый Бобер
1528353066
Не слышал её песни про Донбасс, но после её заявления, что в The Beatles все были пидо..сы, сомневаюсь в её адекватности.
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artydoc
1528358088
Модераторы закройте тему! Хохлосрач уже достал!!!
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