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    ФИФА запретила Чичериной выступать на ЧМ-2018

    Известная певица Юлия Чичерина не сможет выступить на фестивале болельщиков во время чемпионата мира-2018.

    Изначально планировалось, что рок-исполнительница выступит 15 июня в Ростове-на-Дону по приглашению ФИФА. Концерт был согласован с ее директором.

    За неделю до старта ЧМ-2018 директору прислали письмо, в котором сообщалось о решении отменить выступление артистки по причине репутационных рисков из-за последних работ Чичериной, связанных с военными темами.

    «Когда началась война на Донбассе и стали убивать русских детей и стариков, я встала на путь защиты своих сородичей и сразу почувствовала мощное противостояние всего нашего шоубизнеса. Мало кто знает, что он пронизан метастазами украинского национализма.

    Мои новые песни не звучат на радио, клипы блокируют в Сети. Ежедневно мне угрожают убийством, вплоть до фэйковых минирований гостиниц и концертных залов. За четыре года это закалило меня и постепенно я привыкла быть «запрещенной». Но никак не «официально», как в этот раз – письмом от ФИФА на английском.

    Это плата за мою позицию, но, как известно, Бог не дает испытаний, которые нам не по силам. Если бы мне предложили навсегда уйти со сцены взамен прекращения безнаказанных убийств на Донбассе – я бы не раздумывая согласилась», – сообщила Чичерина.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    06.06.2018 23:19
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 7 июня 2018, 12:19

      Ну не подошел ее репертуар для мероприятий ЧМ и что? Пусть выступает там, где ей готовы платить за ее специфический репертуар.
      А кто такая эта Чичерина?))
      Я может тоже хочу спеть гимн УЕФА. Счас напишу им предложение и пущай только мне откажут))

      0
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      Рейтинг: +183

      artydoc 7 июня 2018, 10:54

      Модераторы закройте тему! Хохлосрач уже достал!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > artydoc 7 июня 2018, 11:42

      Ты лучше Путину письмо напиши:)))

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      Рейтинг: +8590

      vashinin > la verdad 7 июня 2018, 12:17

      или на коленях))

      1
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 7 июня 2018, 09:31

      Не слышал её песни про Донбасс, но после её заявления, что в The Beatles все были пидо..сы, сомневаюсь в её адекватности.

      4
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Добрый Бобер 7 июня 2018, 10:11

      Девочка с юности наркотой балутся. Известный факт

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8590

      vashinin > Добрый Бобер 7 июня 2018, 12:20

      Не знал. Но если на Битлов наезжала, то о ней слова хорошего сказать нельзя.

      2
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      Рейтинг: +137

      coocoo 7 июня 2018, 09:00

      Ни х... не понял, о чем она поет?

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > coocoo 7 июня 2018, 10:09

      Про голову которую "надуло" :)))

      2
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 7 июня 2018, 08:36

      так это хорошо. Ее целевая аудитория в другом месте и у Чичериной появится время отправиться с гастрольным туром по ДНР и ЛНР. Пусть ей там и платят. А то решила поживиться за счет ФИФА, да не там то было)))

      3
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 7 июня 2018, 06:58

      Тупая овца теперь будет петь только по помойкам типа ДНР:)))) Талантище :))))

      -2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > la verdad 7 июня 2018, 06:59

      А наша Дума её не защитила. Взяла за щеку и проглотила. Футболобендеровцы:)))

      -1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha > la verdad 7 июня 2018, 08:29

      Иди откуда пришел. В zhору. Не тебе тупая укро свинья судить о человеке. Твой сайт "Животный мир", там и сиди.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > neveldomha 7 июня 2018, 10:08

      А что такое zhopy??? Это не ты случаем в городах ЧМ 2018 указатели для иностранцев пишешь?)))))

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 июня 2018, 05:19

      Опять европи....сы стали смешивать в одну кучу спорт и политику!Никак не угомонятся ....нехорошие и пративные!Юля же умничка!Жаль что не выступишь на фестивале перед многими твоими поклонниками.Не меняй свою позицию,она заслуживает только уважения!

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 7 июня 2018, 01:28

      Чичерина молодец,уважение ей за то что она делает для Донбасса!

      4
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > 3a zenit 7 июня 2018, 02:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тупая бесталанная тварь пиарится на смертях людей

      -6
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. > la verdad 7 июня 2018, 03:30

      тварь твой папа с мамой,а она женщина которая видит что поёт ,плюс миллион жизней ей

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Берёза В. 7 июня 2018, 06:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И уй в жопу тебе и твоей маме. Да и папе тоже :))))

      -7
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > 3a zenit 7 июня 2018, 06:54

      Что ты делаешь для Донбасса??? Дрочишь на диване?))))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > ухоженный крокодил 8 июня 2018, 17:41

      "К таму де тупой"? Это гейский язык такой? Сточенный о чужие анусы???))))

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > ухоженный крокодил 14 июня 2018, 07:44

      Это твоё предположение, голубок :) А вот то что твоя мать - дешевая шлюха, вся Москва знает :))))

      -1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 7 июня 2018, 00:01

      ФИФА как обычно чудит)

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      Рейтинг: +1580

      srg38 6 июня 2018, 23:51

      Девочка плачет, мальчики из ФИФА смеются

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