ФИФА запретила Чичериной выступать на ЧМ-2018

Известная певица Юлия Чичерина не сможет выступить на фестивале болельщиков во время чемпионата мира-2018.

Изначально планировалось, что рок-исполнительница выступит 15 июня в Ростове-на-Дону по приглашению ФИФА. Концерт был согласован с ее директором.

За неделю до старта ЧМ-2018 директору прислали письмо, в котором сообщалось о решении отменить выступление артистки по причине репутационных рисков из-за последних работ Чичериной, связанных с военными темами.

«Когда началась война на Донбассе и стали убивать русских детей и стариков, я встала на путь защиты своих сородичей и сразу почувствовала мощное противостояние всего нашего шоубизнеса. Мало кто знает, что он пронизан метастазами украинского национализма.

Мои новые песни не звучат на радио, клипы блокируют в Сети. Ежедневно мне угрожают убийством, вплоть до фэйковых минирований гостиниц и концертных залов. За четыре года это закалило меня и постепенно я привыкла быть «запрещенной». Но никак не «официально», как в этот раз – письмом от ФИФА на английском.

Это плата за мою позицию, но, как известно, Бог не дает испытаний, которые нам не по силам. Если бы мне предложили навсегда уйти со сцены взамен прекращения безнаказанных убийств на Донбассе – я бы не раздумывая согласилась», – сообщила Чичерина.