В Украине законодательно запретили трансляции ЧМ-2018, несмотря на то что «Интер» уже выкупил права

да и ну пожалуйста, нормальных болельщиков конечно жаль, но думаю они найдут где посмотреть.
Верховная Рада Украины выпустила официальный документ, который запрещает в каком-либо виде транслировать матчи чемпионата мира-2018 на территории государства. Такое решение принял комитет по вопросам свободы слова и информационной политике.
Инициатором решения стал, в частности, председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко.
При этом телеканал «Интер» уже потратился на приобретение прав на трансляции.