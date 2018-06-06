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    В Украине законодательно запретили трансляции ЧМ-2018, несмотря на то что «Интер» уже выкупил права

    Верховная Рада Украины выпустила официальный документ, который запрещает в каком-либо виде транслировать матчи чемпионата мира-2018 на территории государства. Такое решение принял комитет по вопросам свободы слова и информационной политике.

    Инициатором решения стал, в частности, председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

    При этом телеканал «Интер» уже потратился на приобретение прав на трансляции.

    Источник: Facebook.com

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    06.06.2018 20:54
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июня 2018, 10:05

      да и ну пожалуйста, нормальных болельщиков конечно жаль, но думаю они найдут где посмотреть.

      2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 июня 2018, 09:49

      Новость из укрского источника... "В украине" говорят только на Украине)))

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 июня 2018, 05:27

      Ничего другого по пи...рка Ляшко и не ожидалось.Жаль нормальных и адекватных болельщиков .Они то при чём?Хотя вчера общался со знакомыми в Днепропетровске.Так у них давно стоят спутниковые триколоровские тарелки.И таких людей очень очень много.Так что без футбола и новостей народ не останется...

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Krossmen73 7 июня 2018, 14:58

      гля у меня нет тарелки спутниковой до сих пор, может мне надо в Днепропертовск махнуть на ПМЖ???

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > спанчес 7 июня 2018, 18:09

      Если тебе это так необходимо,то махни обязательно.Только не забудь тарелку в жовто-блакiтний перекрасить.Будет двуколор тв.Маскировка однако!

      3
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Krossmen73 7 июня 2018, 21:11

      :)

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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 7 июня 2018, 00:18

      Дебилизм и тупорылость хохлов даже не поражает, а просто вводит в ступор... И кто-то ещё называет их братьями?!.Тьфу!
      ....Ладно, забудем, друзья! Хорошего футбола всем! С ув.

      3
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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 6 июня 2018, 23:27

      Еще назло всем уши отморозьте!

      3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 июня 2018, 23:10

      У Украины будет свой Чемпионат мира со своей телетрансляцией, как в Северной Корее в 2014 году, когда по национальному телевидению объявили, что их сборная якобы обыграла всех грандов мирового футбола, в том числе Бразилию в финале. Хотя на самом деле сборная Северной Кореи даже не попала в групповой этап.
      Ждём подобного на Украине)))

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      Рейтинг: +915

      спанчес > BRO_football 7 июня 2018, 14:59

      че ты мелешь откуда ты знаешь минус тебе фантазёр конкретно за этгот текст

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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 22:59

      Кому надо смотреть все равно будут.

      4
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      Рейтинг: +77

      Ляба 6 июня 2018, 22:53

      так много хотелось бы высказать в их сторну...но решил обойтись одним словом...Марионетки...

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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 6 июня 2018, 22:41

      Не будете смотреть футбол, -- отключим газ!

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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 6 июня 2018, 22:34

      как уже заи пала эта украина, не хотят не надо!!! Новость кончно очень печальная для России

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