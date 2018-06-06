В Украине законодательно запретили трансляции ЧМ-2018, несмотря на то что «Интер» уже выкупил права

Верховная Рада Украины выпустила официальный документ, который запрещает в каком-либо виде транслировать матчи чемпионата мира-2018 на территории государства. Такое решение принял комитет по вопросам свободы слова и информационной политике.

Инициатором решения стал, в частности, председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко.

При этом телеканал «Интер» уже потратился на приобретение прав на трансляции.