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    «Зенит» учит иностранных болельщиков, как кричать по-русски: «Судью на мыло»

    «Зенит» в своем англоязычном твиттере учит иностранных болельщиков, которые приедут в Россию на чемпионат мира, как правильно произносить разные футбольные фразы на русском языке.

    «Всем счастливого RussianLanguageDay!

    Чтобы отпраздновать, мы подготовили несколько полезных русских футбольных фраз, чтобы научить вас перед чемпионатом мира и помочь кричать на судью на местном языке!» – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

    Как пример, приведена фраза «судью на мыло». Как звучит по-английски: «Turn the referee into soap». Говорить, когда, арбитр проводит плохую игру. Пример: «Как рефери не увидел нарушения Рамоса? Sudyu na mylo!»

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.06.2018 15:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 7 июня 2018, 16:13

      Без Смолова не обойтись. Пусть переведёт свою известную фразу на английский. Он ведь в Англию собрался.

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 7 июня 2018, 02:27

      Это уже старо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 июня 2018, 19:35

      "Свисток на порошок" забыли добавить.

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 июня 2018, 17:53

      Зачем? Судьи точно далеко не все русские приедут))

      1
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 6 июня 2018, 17:11

      Blyyyy,ну прям массовики затейники какие то)

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 июня 2018, 16:46

      Красавцы. Дальше будут "Чурки вон", "Россия для русских". Мы, русские, гостеприимный народ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17774

      paracetamol > 7 июня 2018, 06:07

      А Спиртяком и конюшней - чистые арийцы!

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 июня 2018, 16:08

      Устарело. сейчас в подобной ситуации, все дружно скандируют "Су-у-дья -пидо...с"

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      Рейтинг: +468

      Alemann > Чикомас 6 июня 2018, 16:20

      Может, и этому учат, но ... неофициально ;)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 6 июня 2018, 16:00

      ахаха

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