«Зенит» учит иностранных болельщиков, как кричать по-русски: «Судью на мыло»

«Зенит» в своем англоязычном твиттере учит иностранных болельщиков, которые приедут в Россию на чемпионат мира, как правильно произносить разные футбольные фразы на русском языке.

«Всем счастливого RussianLanguageDay!

Чтобы отпраздновать, мы подготовили несколько полезных русских футбольных фраз, чтобы научить вас перед чемпионатом мира и помочь кричать на судью на местном языке!» – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Как пример, приведена фраза «судью на мыло». Как звучит по-английски: «Turn the referee into soap». Говорить, когда, арбитр проводит плохую игру. Пример: «Как рефери не увидел нарушения Рамоса? Sudyu na mylo!»