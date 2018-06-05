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    Агент: «Спартак» заплатил за Жиго 8 миллионов? Зимой его можно было купить за 4-5»

    Бывший агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго Хорен Калашян рассказал, что вариант с переездом француза в РФПЛ мог произойти еще зимой. По его словам, на тот момент сумма трансфера могла оказаться меньше чем та, за которую футболист перешел в московский клуб в июне.

    По данным портала Transfermarkt, красно-белые заплатили за Жиго 8 миллионов евро.

    – Скауты нашей компании включили его в шорт-лист, мы долго изучали игрока, смотрели матчи, после чего осенью решили заключить с ним договор. Мы подписали трехстороннее соглашение с Самуэлем и его агентом. И зимой появились два варианта в России – «Краснодар» и «Спартак». Тогда его можно было купить за 4-5 миллионов евро, но никакой активности от этих клубов не увидели. В прессе афиширована сумма в 8 миллионов евро, которую отдал «Спартак» за Жиго. Но зимой его можно было купить за гораздо меньшие деньги.

    – Почему сделка тогда не случилась? Гендиректор «Краснодара» сказал, что в январе-феврале Жиго не хочет переезжать в Россию.

    – Мне кажется, имеет значение статус человека, агентства, которое предлагает футболиста. Мы проделали большую работу, нашли этого защитника, договорились обо всем, увидели возможность трансфера в Россию. Видимо, пока что у нас нет такого статуса. У нас есть два клиента в РФПЛ – плохих трансферов не делаем. С Хашигом я лично не знаком, но зимой общался с футболистом. Нам дали авторизацию на ведение переговоров со «Спартаком» и «Краснодаром». Может быть, между «Краснодаром» и футболистом стоял кто-то, кто неправильно представлял ситуацию. Сейчас уже «Спартак» договаривался о трансфере не через нас.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2018 15:09
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 21:54

      К чему теперь все эти разговоры.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 19:10

      оно и понятно, зря возмущались в Краснодаре.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 июня 2018, 17:19

      Вот он и ответ почему Краснодар обошли, а Хашиг тут совсем другую песню пел.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 5 июня 2018, 16:00

      откаты

      0
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      Рейтинг: +387

      Vizual 5 июня 2018, 15:50

      а через 10 лет он бы сам доплатил,чушь

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