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  • Агент: «Спартак» заплатил за Жиго 8 миллионов? Зимой его можно было купить за 4-5»

Агент: «Спартак» заплатил за Жиго 8 миллионов? Зимой его можно было купить за 4-5»

5 июня 2018, 15:09
5

Бывший агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго Хорен Калашян рассказал, что вариант с переездом француза в РФПЛ мог произойти еще зимой. По его словам, на тот момент сумма трансфера могла оказаться меньше чем та, за которую футболист перешел в московский клуб в июне.

По данным портала Transfermarkt, красно-белые заплатили за Жиго 8 миллионов евро.

– Скауты нашей компании включили его в шорт-лист, мы долго изучали игрока, смотрели матчи, после чего осенью решили заключить с ним договор. Мы подписали трехстороннее соглашение с Самуэлем и его агентом. И зимой появились два варианта в России – «Краснодар» и «Спартак». Тогда его можно было купить за 4-5 миллионов евро, но никакой активности от этих клубов не увидели. В прессе афиширована сумма в 8 миллионов евро, которую отдал «Спартак» за Жиго. Но зимой его можно было купить за гораздо меньшие деньги.

– Почему сделка тогда не случилась? Гендиректор «Краснодара» сказал, что в январе-феврале Жиго не хочет переезжать в Россию.

– Мне кажется, имеет значение статус человека, агентства, которое предлагает футболиста. Мы проделали большую работу, нашли этого защитника, договорились обо всем, увидели возможность трансфера в Россию. Видимо, пока что у нас нет такого статуса. У нас есть два клиента в РФПЛ – плохих трансферов не делаем. С Хашигом я лично не знаком, но зимой общался с футболистом. Нам дали авторизацию на ведение переговоров со «Спартаком» и «Краснодаром». Может быть, между «Краснодаром» и футболистом стоял кто-то, кто неправильно представлял ситуацию. Сейчас уже «Спартак» договаривался о трансфере не через нас.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Жиго Самуэль
Комментарии (5)
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Vizual
1528203030
а через 10 лет он бы сам доплатил,чушь
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kvm5
1528203600
откаты
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Мары
1528208398
Вот он и ответ почему Краснодар обошли, а Хашиг тут совсем другую песню пел.
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OfaZavr
1528215046
оно и понятно, зря возмущались в Краснодаре.
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zigbert
1528224843
К чему теперь все эти разговоры.
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