Андрей Федун: «Промеса удерживать не собираемся. Фернандо из «Спартака» никуда не денется»

Член совета директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун заявил, что красно-белые не будет препятствовать уходу полузащитника Квинси Промеса, если он решит продолжить карьеру в другом клубе. Также он подчеркнул, что хавбек Фернандо, несмотря на далеко не лучшую форму во второй половине прошедшего сезона, не покинет команду.

– Промес созрел для отъезда на Запад?

– Квинси – лучший футболист РФПЛ, доказывает это на протяжении всего периода, что выступает у нас. В сезоне-2017/18 голландец это вновь доказал, хотя порой его критиковали. Если он останется в «Спартаке» – это будет серьезное подспорье. Если решит, что пора переходить в более сильный чемпионат, Промеса удерживать не станем. Ведь у человека, который на протяжении четырех лет не чувствует конкуренции снижается мотивация.

– Фернандо весной выглядел не так, как в прошлом сезоне и в отдельных осенних матчах, в том числе Лиги чемпионов. Что с ним происходило? Бразилец останется в «Спартаке»?

– Никуда он не денется. У всех бывают подъемы и спады. Есть тысячи причин, от которых это зависит. Работа главного тренера как раз в том, чтобы поддерживать мотивацию, физподготовку и все остальное на том уровне, который его устраивает. Если игрок на какой-то момент не отвечает критериям, то присаживается на скамейку. Фернандо – квалифицированный, опытный футболист. Один из тех, кто обеспечил нам золото в 2017-м. И я не думаю, что к нему есть большие претензии.