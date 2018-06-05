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    Андрей Федун: «Промеса удерживать не собираемся. Фернандо из «Спартака» никуда не денется»

    Член совета директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун заявил, что красно-белые не будет препятствовать уходу полузащитника Квинси Промеса, если он решит продолжить карьеру в другом клубе. Также он подчеркнул, что хавбек Фернандо, несмотря на далеко не лучшую форму во второй половине прошедшего сезона, не покинет команду.

    – Промес созрел для отъезда на Запад?

    – Квинси – лучший футболист РФПЛ, доказывает это на протяжении всего периода, что выступает у нас. В сезоне-2017/18 голландец это вновь доказал, хотя порой его критиковали. Если он останется в «Спартаке» – это будет серьезное подспорье. Если решит, что пора переходить в более сильный чемпионат, Промеса удерживать не станем. Ведь у человека, который на протяжении четырех лет не чувствует конкуренции снижается мотивация.

    – Фернандо весной выглядел не так, как в прошлом сезоне и в отдельных осенних матчах, в том числе Лиги чемпионов. Что с ним происходило? Бразилец останется в «Спартаке»?

    – Никуда он не денется. У всех бывают подъемы и спады. Есть тысячи причин, от которых это зависит. Работа главного тренера как раз в том, чтобы поддерживать мотивацию, физподготовку и все остальное на том уровне, который его устраивает. Если игрок на какой-то момент не отвечает критериям, то присаживается на скамейку. Фернандо – квалифицированный, опытный футболист. Один из тех, кто обеспечил нам золото в 2017-м. И я не думаю, что к нему есть большие претензии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2018 14:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 21:46

      На счет Промеса сказал правильно - удерживать его никто не будет, но если не найдет приемлемый для себя вариант, пусть остается в Спартаке.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 19:06

      правильно все сказал, спады бывают у всех лишь бы за ними был всегда подъем, а Квинси тоже верно держать не стоит, из этого обычно ничего хорошего не выходит.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 июня 2018, 17:38

      я за чтобы Фернандо остался посмотрите нарезку его голов со штрафных не каждому такие мячи закатывать и думаю ещё они будут на радость нам А то что спад так это у всех бывает

      7
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 июня 2018, 17:21

      Всё верно Арнольдыч говорит.Удерживать парня смысла нет.

      5
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      Рейтинг: +4681

      Викос 5 июня 2018, 16:45

      Все уже к этому готовы, но будет жаль. Буду раз, если Антоха поработает на команду еще год.

      8
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