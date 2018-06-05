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    Сане – сборной Германии: «Идите и возьмите титул чемпиона мира!»

    Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии поблагодарил болельщиков за поддержку, а также пожелал удачи национальной команде на чемпионате мира-2018.

    Ранее главный тренер бундестима Йоахим Лев не включил хавбека в окончательную заявку на мундиаль в России.

    «Большое спасибо за ваши ободрительные сообщения вчера и сегодня. Очевидно, что я разочарован своим непопаданием на чемпионат мир, но должен принять это решение.

    Я отдам все для того, чтобы вернуться более сильным. Ничего, кроме большого успеха для сборной Германии в России. Идите и возьмите этот титул!» – написал Сане на своей странице в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    05.06.2018 14:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 5 июня 2018, 22:13

      Всё верно!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 21:34

      Рассуждает правильно, хотя ему сейчас не легко.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 19:02

      правильное отношение к ситуации, молодец!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 5 июня 2018, 18:16

      ....эээ, васся, кто не знает немецкого, перевожу что там написано: "..кароче! идите и возьмите этот кубок....и принисите его мне, вася!!!" ...так прям и написано

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 5 июня 2018, 16:54

      Выступал бы ты за свою срану небыло этого...франция и Германия зажрались забирать игрок Алжир Турция и тд...

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 июня 2018, 15:36

      Мужик.

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 5 июня 2018, 15:15

      Вот это хороший ход. И Лев, и болельщики оценят. Не стал ныть, как Вагнер, показав немецкий характер и выдержку. Будущее у него грандиозное. Желаю и ему со Сборной Германии выиграть чемпионат мира! Ну и этот немцы естественно должны брать, а то на наших надежды нету(

      3
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 июня 2018, 14:42

      Молодец! У тебя ещё всё впереди!

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