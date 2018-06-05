Сане – сборной Германии: «Идите и возьмите титул чемпиона мира!»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии поблагодарил болельщиков за поддержку, а также пожелал удачи национальной команде на чемпионате мира-2018.

Ранее главный тренер бундестима Йоахим Лев не включил хавбека в окончательную заявку на мундиаль в России.

«Большое спасибо за ваши ободрительные сообщения вчера и сегодня. Очевидно, что я разочарован своим непопаданием на чемпионат мир, но должен принять это решение.

Я отдам все для того, чтобы вернуться более сильным. Ничего, кроме большого успеха для сборной Германии в России. Идите и возьмите этот титул!» – написал Сане на своей странице в инстаграме.