Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бразилия отправит в Россию пять полицейских для помощи обеспечения правопорядка на ЧМ-2018

    Объявлено о подписании протокола о взаимодействии между МВД РФ и Федеральной полицией Бразилии в период проведения чемпионата мира-2018. Подобная практика применялась ранее на крупных турнирах.

    «Суть в том, что создается центр международного полицейского сотрудничества – временный орган, целью которого будет обеспечение правопорядка при проведении чемпионата, а также взаимодействие с правоохранительными органами государств – участников турнира.

    Каждая из стран-участниц направляет туда по пять своих полицейских. Эти полицейские, направленные в Россию, будут осуществлять постоянное взаимодействие с МВД РФ. В центре также будут создаваться мобильные группы, которые будут осуществлять выезды в места проведения мероприятий чемпионата с участием болельщиков.

    Например, бразильцы будут в Сочи, значит, будет мобильная группа, которая поедет туда, в том числе и бразильцы будут в нее включены. Они будут оказывать юридическое и полицейское содействие, в случае необходимости расследовать какие-то возможные инциденты, оказывать помощь в решении задач по обеспечению правопорядка.

    Я помню, что в 2014 году, когда в Бразилии проводился чемпионат мира, также был создан такой центр и представители нашего МВД также участвовали и выезжали в города, где проходили матчи нашей сборной. С одной стороны, это протокол, с другой стороны, он очень важен, потому что дает правовую основу для работы такого центра», – рассказал посол РФ в Бразилии Сергей Акопов.

    Сборная Бразилии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, «Открытие Арена»).

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.06.2018 11:37
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 18:39

      хорошая идея, они своих болельщиков лучше знают и подходы к ним, помощь лишней не будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 18:18

      Это как коньяк "5 звездочек".

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 5 июня 2018, 17:18

      сгоняют в сочи, смешаются с местными, глядишь останутся будут апельсинами торговать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      play boy 5 июня 2018, 14:33

      Пять терминаторов - Т 1000

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > play boy 5 июня 2018, 17:08

      Не помогут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 июня 2018, 14:00

      И те сопьются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 5 июня 2018, 13:47

      ну теперь я спокоен за правопорядок, 5 полицейских из бразилии о блеспечат

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 5 июня 2018, 13:46

      Чего так много то ,5 штук ???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 5 июня 2018, 13:30

      Ну вот зачем? Теперь еще и к ним надо охрану ставить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 5 июня 2018, 13:11

      Что тут непонятного, к нам едут бразильские Супермен, Бетмен, Человек-паук, Флэш и Халк

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > panmon 5 июня 2018, 17:38

      ...ценю!!! УРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!Ё

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 июня 2018, 11:58

      Всё верно ПОРЯДОК НУЖЕН не количеством а умением

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11