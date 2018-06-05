Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бразилия отправит в Россию пять полицейских для помощи обеспечения правопорядка на ЧМ-2018

Бразилия отправит в Россию пять полицейских для помощи обеспечения правопорядка на ЧМ-2018

5 июня 2018, 11:37
16

Объявлено о подписании протокола о взаимодействии между МВД РФ и Федеральной полицией Бразилии в период проведения чемпионата мира-2018. Подобная практика применялась ранее на крупных турнирах.

«Суть в том, что создается центр международного полицейского сотрудничества – временный орган, целью которого будет обеспечение правопорядка при проведении чемпионата, а также взаимодействие с правоохранительными органами государств – участников турнира.

Каждая из стран-участниц направляет туда по пять своих полицейских. Эти полицейские, направленные в Россию, будут осуществлять постоянное взаимодействие с МВД РФ. В центре также будут создаваться мобильные группы, которые будут осуществлять выезды в места проведения мероприятий чемпионата с участием болельщиков.

Например, бразильцы будут в Сочи, значит, будет мобильная группа, которая поедет туда, в том числе и бразильцы будут в нее включены. Они будут оказывать юридическое и полицейское содействие, в случае необходимости расследовать какие-то возможные инциденты, оказывать помощь в решении задач по обеспечению правопорядка.

Я помню, что в 2014 году, когда в Бразилии проводился чемпионат мира, также был создан такой центр и представители нашего МВД также участвовали и выезжали в города, где проходили матчи нашей сборной. С одной стороны, это протокол, с другой стороны, он очень важен, потому что дает правовую основу для работы такого центра», – рассказал посол РФ в Бразилии Сергей Акопов.

Сборная Бразилии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, «Открытие Арена»).

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Бразилия
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Стаz
1528188107
Пентокампионы епт
Ответить
Полная Канистра
1528189122
Всё верно ПОРЯДОК НУЖЕН не количеством а умением
Ответить
panmon
1528193487
Что тут непонятного, к нам едут бразильские Супермен, Бетмен, Человек-паук, Флэш и Халк
Ответить
Vickont
1528194646
Ну вот зачем? Теперь еще и к ним надо охрану ставить
Ответить
сапёр75
1528195590
Чего так много то ,5 штук ???
Ответить
спанчес
1528195647
ну теперь я спокоен за правопорядок, 5 полицейских из бразилии о блеспечат
Ответить
Тraumtanzеr
1528196446
И те сопьются.
Ответить
Аэратор
1528208287
сгоняют в сочи, смешаются с местными, глядишь останутся будут апельсинами торговать
Ответить
zigbert
1528211915
Это как коньяк "5 звездочек".
Ответить
OfaZavr
1528213197
хорошая идея, они своих болельщиков лучше знают и подходы к ним, помощь лишней не будет.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+