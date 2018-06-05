Бразилия отправит в Россию пять полицейских для помощи обеспечения правопорядка на ЧМ-2018

Объявлено о подписании протокола о взаимодействии между МВД РФ и Федеральной полицией Бразилии в период проведения чемпионата мира-2018. Подобная практика применялась ранее на крупных турнирах.

«Суть в том, что создается центр международного полицейского сотрудничества – временный орган, целью которого будет обеспечение правопорядка при проведении чемпионата, а также взаимодействие с правоохранительными органами государств – участников турнира.

Каждая из стран-участниц направляет туда по пять своих полицейских. Эти полицейские, направленные в Россию, будут осуществлять постоянное взаимодействие с МВД РФ. В центре также будут создаваться мобильные группы, которые будут осуществлять выезды в места проведения мероприятий чемпионата с участием болельщиков.

Например, бразильцы будут в Сочи, значит, будет мобильная группа, которая поедет туда, в том числе и бразильцы будут в нее включены. Они будут оказывать юридическое и полицейское содействие, в случае необходимости расследовать какие-то возможные инциденты, оказывать помощь в решении задач по обеспечению правопорядка.

Я помню, что в 2014 году, когда в Бразилии проводился чемпионат мира, также был создан такой центр и представители нашего МВД также участвовали и выезжали в города, где проходили матчи нашей сборной. С одной стороны, это протокол, с другой стороны, он очень важен, потому что дает правовую основу для работы такого центра», – рассказал посол РФ в Бразилии Сергей Акопов.

Сборная Бразилии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, «Открытие Арена»).