Бразильские госслужащие получат сокращенные рабочие дни во время матчей сборной

Во время проведения чемпионата мира-2018 в Бразилии государственные служащие будут работать по сокращенному графику в дни матчей национальной команды, сообщает официальный информационный портал властей страны Diaro Oficial da Uniao.

Из-за разницы во времени с Россией игры сборной Бразилии будут проходить либо рано утром, либо днем по местному времени. По этой причине рабочий день может начинаться у госслужащих в 14:00 после утренних матчей сборной, либо они получат возможность покидать рабочее место в 13:00 на вечерние игры.

Пропущенные часы сотрудники должны будут отработать после завершения турнира. При этом власти постановили не допустить полной остановки работы ряда важных организаций.

Бразилия на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, «Открытие Арена»).