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    Бразильские госслужащие получат сокращенные рабочие дни во время матчей сборной

    Во время проведения чемпионата мира-2018 в Бразилии государственные служащие будут работать по сокращенному графику в дни матчей национальной команды, сообщает официальный информационный портал властей страны Diaro Oficial da Uniao.

    Из-за разницы во времени с Россией игры сборной Бразилии будут проходить либо рано утром, либо днем по местному времени. По этой причине рабочий день может начинаться у госслужащих в 14:00 после утренних матчей сборной, либо они получат возможность покидать рабочее место в 13:00 на вечерние игры.

    Пропущенные часы сотрудники должны будут отработать после завершения турнира. При этом власти постановили не допустить полной остановки работы ряда важных организаций.

    Бразилия на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, «Открытие Арена»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2018 10:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 17:21

      Там все пронизано футболом.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 июня 2018, 11:42

      Бразилия это топовая футбольная страна, это по круче религий будет))

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