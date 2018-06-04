Семак: «Вернется ли Низелик в «Зенит»? Думаю, да»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что его ассистентом в петербургском клубе должен стать Александр Низелик, помогавший специалисту в «Уфе».

«Отправится ли Низелик в «Зенит» вслед за мной? Думаю, да. Пока еще вопрос окончательно не решен, но в ближайшее время будет понимание насчет тренерского состава», – сказал Семак.

Низелик уже работал в «Зените» ранее. В 2010 году он входил в тренерский штаб Лучано Спаллетти как тренер-переводчик, а в 2014-м стал тренером академии сине-бело-голубых.