Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семак: «Вернется ли Низелик в «Зенит»? Думаю, да»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что его ассистентом в петербургском клубе должен стать Александр Низелик, помогавший специалисту в «Уфе».

    «Отправится ли Низелик в «Зенит» вслед за мной? Думаю, да. Пока еще вопрос окончательно не решен, но в ближайшее время будет понимание насчет тренерского состава», – сказал Семак.

    Низелик уже работал в «Зените» ранее. В 2010 году он входил в тренерский штаб Лучано Спаллетти как тренер-переводчик, а в 2014-м стал тренером академии сине-бело-голубых.

    Источник: ФК «Уфа»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2018 15:43
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июня 2018, 20:21

      Ты, Серега, результат давай, команду готовь, а не дружком переманивай!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Йост 4 июня 2018, 19:46

      Друг детства, как не взять...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июня 2018, 19:28

      что наработано годами не должно ломаться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 4 июня 2018, 17:24

      Хороший специалист..как и врач Мария Бурова..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 4 июня 2018, 16:06

      Своих подтягивает и это правильно.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11