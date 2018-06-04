Мората побывал в Турине, где раздал автографы болельщикам «Ювентуса»

Нападающий «Челси» Альваро Мората был замечен в Турине в минувшие выходные.

Испанцем интересуется «Ювентус». По информации СМИ, бело-черные хотят взять футболиста в аренду на два года с последующим выкупом.

Сообщается, что форвард со своей женой Алис Кампелло посетил Турин, где с удовольствием делал селфи с болельщиками «старой синьоры» и раздавал им автографы.

На позапрошлой неделе Мората побывал в Милане, где в компании своего агента провел встречу со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.