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    Мората побывал в Турине, где раздал автографы болельщикам «Ювентуса»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората был замечен в Турине в минувшие выходные.

    Испанцем интересуется «Ювентус». По информации СМИ, бело-черные хотят взять футболиста в аренду на два года с последующим выкупом.

    Сообщается, что форвард со своей женой Алис Кампелло посетил Турин, где с удовольствием делал селфи с болельщиками «старой синьоры» и раздавал им автографы.

    На позапрошлой неделе Мората побывал в Милане, где в компании своего агента провел встречу со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи.

    Источник: Tribalfootball

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    04.06.2018 12:57
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