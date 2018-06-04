Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» и «Арсенал» предлагают 35 миллионов за голкипера «Барселоны» Силлессена

    Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен обратил на себя внимание нескольких клубов английской Премьер-лиги.

    Ранее «Ливерпуль» обращался в офис каталонского клуба с запросом о возможности трансфера 29-летнего голландца. Сейчас свой интерес к игроку объявили «Челси» и «Арсенал». Лондонские клубы готовы предложить за Силлессена 30-35 миллионов евро.

    Вратарь недоволен количеством игрового времени в «Барселоне», он готов пойти на смену обстановке. В «Барсе» не намерены расставаться со своим футболистом. Известно, что в его контракте есть пункт, в котором прописаны отступные – 60 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.06.2018 11:25
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 4 июня 2018, 11:34

      35 млн евро за этого 29- летнего ноу - нейма?)) Мир сошёл с ума))Кто это вообще такой?))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +92

      Eighty > AtticusFinch 4 июня 2018, 12:04

      Это тот который от Ростова пропустил 4 мяча, когда играл за Аякс, а затем перешёл в Барсу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > Eighty 4 июня 2018, 12:31

      Я бы 35 млн и за Тер-Штегена не платил бы на их месте))Ни то что этого.... с лавки покупать)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +32

      Claudio Kanidja > AtticusFinch 4 июня 2018, 12:50

      Ноу-нейма? Скорее, бронзового призера и основного кипера голландцев на ЧМ 2014.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch > Claudio Kanidja 4 июня 2018, 13:30

      Ну Кролик выходил тогда и в серии пенальти вместо него стоял))А как только не вышел этот ноу-нейм и слился по пеналям в полу-финале Аргентинцам) т хочешь сказать что 35- млн за него нормальный ценник?))со скамейки-то Барсы?сколько же тогда Куртуа стоит или Обллак - 300 млн?))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11