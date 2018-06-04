«Челси» и «Арсенал» предлагают 35 миллионов за голкипера «Барселоны» Силлессена

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен обратил на себя внимание нескольких клубов английской Премьер-лиги.

Ранее «Ливерпуль» обращался в офис каталонского клуба с запросом о возможности трансфера 29-летнего голландца. Сейчас свой интерес к игроку объявили «Челси» и «Арсенал». Лондонские клубы готовы предложить за Силлессена 30-35 миллионов евро.

Вратарь недоволен количеством игрового времени в «Барселоне», он готов пойти на смену обстановке. В «Барсе» не намерены расставаться со своим футболистом. Известно, что в его контракте есть пункт, в котором прописаны отступные – 60 миллионов евро.