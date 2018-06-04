Гершкович: «Уход Божовича из «Арсенала» стал большой неожиданностью»

Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович назвал неожиданным решение Миодрага Божовича покинуть тульский «Арсенал» по окончании сезона.

«Божович проделал отличную работу в Туле, и его уход стал большой неожиданностью. Но мне кажется, этот специалист явно не уходит в никуда и в ближайшее время он точно где-то всплывет», – считает Гершкович.

«Арсенал» финишировал в прошедшем сезоне на седьмом месте в турнирной таблице РФПЛ. В следующем сезоне тульскую команду будет возглавлять Олег Кононов.