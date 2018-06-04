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    Гершкович: «Уход Божовича из «Арсенала» стал большой неожиданностью»

    Бывший тренер сборной России Михаил Гершкович назвал неожиданным решение Миодрага Божовича покинуть тульский «Арсенал» по окончании сезона.

    «Божович проделал отличную работу в Туле, и его уход стал большой неожиданностью. Но мне кажется, этот специалист явно не уходит в никуда и в ближайшее время он точно где-то всплывет», – считает Гершкович.

    «Арсенал» финишировал в прошедшем сезоне на седьмом месте в турнирной таблице РФПЛ. В следующем сезоне тульскую команду будет возглавлять Олег Кононов.

    Источник: Известия

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    04.06.2018 10:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 4 июня 2018, 23:03

      жалко, туляков вон как приподнял вверх

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 21:32

      Ушел в неизвестном направлении.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 4 июня 2018, 13:24

      Он любитель уходить по тихому,кто то больше предложил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      Mozaguin 4 июня 2018, 13:13

      Божович был на волне...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 июня 2018, 12:12

      Скорее всего не договорились по зарплате.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 июня 2018, 12:03

      Как то не по-человечески получилось.... обещал остаться и вдруг.....

      0
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