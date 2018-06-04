«Наполи» готов продать Жоржиньо за 60 миллионов

Руководство «Наполи» рассматривает вариант продажи полузащитника Жоржиньо, сообщает Corriere dello Sport.

В неаполитанском клубе готовы расстаться со своим футболистом за сумму, которая будет составлять не менее 60 миллионов евро. Ранее президент клуба Аурелио Де Лаурентис отклонил предложение «Манчестер Сити» в размере 45 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Жоржиньо провел 39 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.