«Наполи» отказался продавать Жоржиньо в «Манчестер Сити» за 50 миллионов

«Наполи» отклонил предложение «Манчестер Сити» в размере 50 миллионов евро за полузащитника Жоржиньо.

«Я отказался от предложения «Манчестер Сити» в размере 45 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.

С 10 по 31 июля Анчелотти сможет оценить весь состав и принять решения. 4 августа мы будем играть в Дублине с «Ливерпулем» и увидим первый «Наполи» Анчелотти.

Тренер хочет сохранить 80 процентов нынешней команды, он считает ее превосходной. Наши трансферные цели – голкипер, защитник, полузащитник и вингер», – сказал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

В минувшем сезоне Жоржиньо провел 39 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.