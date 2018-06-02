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    «Наполи» отказался продавать Жоржиньо в «Манчестер Сити» за 50 миллионов

    «Наполи» отклонил предложение «Манчестер Сити» в размере 50 миллионов евро за полузащитника Жоржиньо.

    «Я отказался от предложения «Манчестер Сити» в размере 45 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусов.

    С 10 по 31 июля Анчелотти сможет оценить весь состав и принять решения. 4 августа мы будем играть в Дублине с «Ливерпулем» и увидим первый «Наполи» Анчелотти.

    Тренер хочет сохранить 80 процентов нынешней команды, он считает ее превосходной. Наши трансферные цели – голкипер, защитник, полузащитник и вингер», – сказал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

    В минувшем сезоне Жоржиньо провел 39 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    02.06.2018 16:30
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