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    Шунин: «Ташаев играет за топ-клуб – «Динамо»

    Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин выразил надежду, что полузащитник Александр Ташаев не уйдет из команды. Ранее сообщалось, что на 23-летнего россиянина претендует «Спартак».

    «Считаю, что Ташаев играет за топ-клуб — «Динамо». Разговоров о его уходе в команде нет, все были сконцентрированы только на работе и наших задачах. Понятно, что есть слухи, но их необязательно обсуждать.

    Я бы хотел, чтобы Ташаев продолжил играть в нашей команде, здесь у него все получается и есть возможность для дальнейшего роста», — сказал Шунин.

    Источник: Известия

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    04.06.2018 00:42
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 20:05

      А то ведь Ташаев не понимает за какой клуб играет.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 июня 2018, 10:53

      Динамо уже давно гоп- клуб, а не топ. Кто не придёт в руководство так сразу тырить деньги. А Антохе надо к Слуцкому в команду КВН.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 10:41

      если по далекому прошлому судить то да топ-клуб по меркам нашего чемпа, но за последние годы от команды осталась только громкая вывеска и восстанавливать былое величие теперь будет очень непросто.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +379

      o33uk > OfaZavr 4 июня 2018, 11:22

      2-2 и 0-1 от вывески, да кто же ваш Спартак.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > o33uk 4 июня 2018, 11:38

      ну и что, это ни о чем не говорит, может напомнишь тогда на каком месте закончил чемпионат ваш топ-клуб.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > OfaZavr 4 июня 2018, 11:41

      8

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      Рейтинг: +379

      o33uk > o33uk 4 июня 2018, 11:41

      и чём это должно говорить

      0
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > o33uk 4 июня 2018, 11:48

      ну вот, это и говорит об уровне клуба на сегодняшний день, или считаешь для топ-клубов нормально занимать 8-е место? кстати Динамо еще в позапрошлом сезоне было в ФНЛ, да и вообще что клуб выиграл за последние 20 лет?

      5
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      Рейтинг: +379

      o33uk > OfaZavr 4 июня 2018, 17:17

      Кубок страны в 96-ом. А что Спартак выиграл за последние 10 лет ?
      Мне кажется в таком духе разговаривать просто глупо, надо смотреть по результату если вы претендуете на звание топ то соизвольте обыгрывать команды которые только выходят из ФНЛ а то как то твой текст после Динамо Тосно Урала и тд. на фуфло похож чемпион ...ля плюшевый.

      -2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > o33uk 4 июня 2018, 18:09

      Спартак вообще то чемпионом стал и Суперкубок выиграл за последние пару лет, а до этого чемпионом был все девяностые и в начале 00-х, а то что мы некоторых аутсайдеров не обыграли в этом сезоне так это с кем не бывает, и Барса с Реалом проигравают всяким Леганесам и Жиронам, прими просто как данность что Динамо сейчас топ-клубом считаться не может, насчет СССР-го периода не спорю, но сейчас нет. а оскорбления свои направь на ваше бывшее руководство которое клуб довело до крайности.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > OfaZavr 4 июня 2018, 19:52

      Ну если Спартак топ-клуб то кто тогда барса, да и кстати я не говорил что динамо топ клуб я просто сказал что вы нихера не топ клуб, барселона может Леганесу проиграть это верно когда у неё отрыв очков 15-20, но не когда идёт борьба за золото, про ваши достижения я имел ввиду до прошлого года с 2002-2016 расскажи чего добился твой поп-клуб.

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Mishanj 4 июня 2018, 19:56

      Ты дебил в прошлом году мы в ФНЛ, на тебя болота повлияли,
      А тебе напомнить что вы третий год без ЛЧ и это при таком бабле топ клуб мля.
      Сиди в своём болоте и не квакай.

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Mishanj 4 июня 2018, 19:58

      Как мы могли Спартаку 4-0 проиграть идиот

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > o33uk 4 июня 2018, 20:07

      Спартак даже если в эти годы ничего не выигрывал все равно оставался топ-клубом потому что занимал либо призовые места либо был в верхней части таблицы, участвовал в лиге чемпион и лиге европы, уровень свой держал. кстати я лично всегда относился нормально к Динамо и желаю им вернуть былую силу, сейчас очень даже неплохая команда строиться у Хохлова.

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      Рейтинг: +11241

      alp 4 июня 2018, 09:45

      я извиняюсь, но динамо сейчас нифига не топ-клуб...

      2
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      Рейтинг: +379

      o33uk > alp 4 июня 2018, 11:23

      приведи примеры топ клуба. Что бы понимать.

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      Рейтинг: +11241

      alp > o33uk 4 июня 2018, 12:24

      Тульский Арсенал ну и Ахмат конечно

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > alp 4 июня 2018, 17:20

      Остроумно мне просто интересно какими критериями ты пользуешься при определении топ, не топ.

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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 4 июня 2018, 06:53

      Правильно сказал

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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 июня 2018, 05:56

      Ну в принципе Антон прав.
      Если смотреть по результатам команды в исторической перспективе, Динамо несомненно топ клуб российского масштаба.В прошлом.
      А ещё у Динамо отличная школа.

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 4 июня 2018, 04:33

      Чегооооооо *****!!!!!

      1
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