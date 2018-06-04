Шунин: «Ташаев играет за топ-клуб – «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин выразил надежду, что полузащитник Александр Ташаев не уйдет из команды. Ранее сообщалось, что на 23-летнего россиянина претендует «Спартак».

«Считаю, что Ташаев играет за топ-клуб — «Динамо». Разговоров о его уходе в команде нет, все были сконцентрированы только на работе и наших задачах. Понятно, что есть слухи, но их необязательно обсуждать.

Я бы хотел, чтобы Ташаев продолжил играть в нашей команде, здесь у него все получается и есть возможность для дальнейшего роста», — сказал Шунин.