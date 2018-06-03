Канчельскис: «С таким тренером, как Черчесов, третье место для сборной России – потолок»

Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«На что способна команда с таким составом? Я уже не раз говорил, что наша сборная займет третье место в группе, и все будет хорошо. С таким тренером, как Черчесов, это потолок для нас. Кубок конфедераций уже все показал. Но почему-то многие не понимают этого. Поэтому займем третье место и спокойно поедем по домам.

И здесь уже не так важно, кого отцепили, а кого взяли. Но вы не думайте, я буду болеть и переживать, но именно за наших футболистов, ребята же представляют честь нашей страны», – сказал Канчельскис.

Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?