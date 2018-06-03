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  • Канчельскис: «С таким тренером, как Черчесов, третье место для сборной России – потолок»

Канчельскис: «С таким тренером, как Черчесов, третье место для сборной России – потолок»

3 июня 2018, 16:26
20

Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«На что способна команда с таким составом? Я уже не раз говорил, что наша сборная займет третье место в группе, и все будет хорошо. С таким тренером, как Черчесов, это потолок для нас. Кубок конфедераций уже все показал. Но почему-то многие не понимают этого. Поэтому займем третье место и спокойно поедем по домам.

И здесь уже не так важно, кого отцепили, а кого взяли. Но вы не думайте, я буду болеть и переживать, но именно за наших футболистов, ребята же представляют честь нашей страны», – сказал Канчельскис.

Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Черчесов Станислав Канчельскис Андрей
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alexfilatov
1528032753
все правильно сказал, Черчесов - главная тренерская ошибка в истории сборной!
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ArReal
1528033359
Я уже испугался - думал он третье место на всём чемпионате предрекает)
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Тазит
1528033624
В общем, потолок там же, где и дно...
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Varzob
1528034600
Изначально все были против его назначение.это назначение было ошибкой. Значить кто то его крышует в РФС.
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Рубик Докоян
1528035122
Это не потолок, а подвал в группе, где этой сбродной Черчесова и место.
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Приус
1528039451
Похоже, так и будет.
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OfaZavr
1528043496
все верно сказал, но третье место и четвертое никакой разницы, сейчас что уж поделаешь, большая ошибка была сделана при назначении.
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Антон bx14e
1528045814
У Высоцкого есть песня "Про хоккей"! на эту тему..
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алекс88
1528055974
С каких пор он нападающим то стал
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zigbert
1528107328
Уж лучше 3 чем 4.
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