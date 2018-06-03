Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канчельскис: «С таким тренером, как Черчесов, третье место для сборной России – потолок»

    Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

    «На что способна команда с таким составом? Я уже не раз говорил, что наша сборная займет третье место в группе, и все будет хорошо. С таким тренером, как Черчесов, это потолок для нас. Кубок конфедераций уже все показал. Но почему-то многие не понимают этого. Поэтому займем третье место и спокойно поедем по домам.

    И здесь уже не так важно, кого отцепили, а кого взяли. Но вы не думайте, я буду болеть и переживать, но именно за наших футболистов, ребята же представляют честь нашей страны», – сказал Канчельскис.

    Соперниками сборной России по групповому этапу ЧМ-2018 станут команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

    Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2018 16:26
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 13:15

      Уж лучше 3 чем 4.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июня 2018, 07:53

      Если Гарик в раме, гол в нее обеспечен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 июня 2018, 22:59

      С каких пор он нападающим то стал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 3 июня 2018, 20:36

      Третье месть в группе это будет счастье для этой **** сборной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 3 июня 2018, 20:14

      а что звезда канчельскис что-то показал в сборной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 3 июня 2018, 20:10

      У Высоцкого есть песня "Про хоккей"! на эту тему..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2018, 19:31

      все верно сказал, но третье место и четвертое никакой разницы, сейчас что уж поделаешь, большая ошибка была сделана при назначении.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 3 июня 2018, 19:02

      Третье место в группе скорее всего не потолок,а—мечта.просто мечта..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 3 июня 2018, 18:56

      Если бы третье место!.....Черчесову орден за заслуги перед Отечеством))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 3 июня 2018, 18:24

      Похоже, так и будет.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11