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  • Матюшенко: «Будут инвесторы – «Тосно» будет готовить документы на лицензирование, нет – то и смысла нет чем-то заниматься»

Матюшенко: «Будут инвесторы – «Тосно» будет готовить документы на лицензирование, нет – то и смысла нет чем-то заниматься»

2 июня 2018, 13:59
6

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клубу пока не удается найти спонсоров. Ранее клуб из-за проблем с финансами не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ. После этого Матюшенко заявил, что «Тосно» будет пробовать заявиться в ПФЛ.

«Никто не хочет вкладывать деньги в клуб с долгами. Мы пытаемся найти спонсоров, но пока ничего нет. Время у нас еще есть, надеемся, что Ленинградская область поможет. Будут инвесторы – будем готовить документы на лицензирование, а если их не будет, то и смысла нет чем-то заниматься», – сказал Матюшенко.

На днях стало известно, что футболисты «Тосно» обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в урегулировании финансовой ситуации в клубе.

Источник: ТАСС
Россия Тосно Матюшенко Вячеслав
Комментарии (6)
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hevbn 28
1527938504
И такой "бардак" у нас не только в футболе , но к сожалению почти во всем в стране . Я иначе не как не могу назвать то что происходит с Тосно , зачем было вообще затевать этот проект если у тебя нет никаких гарантий для его выполнения, по сути это своеобразный вид мошенничества потому что потом эти же люди просят помочь клубу ( то есть закрыть их же долги), как бы не жалко было игроков и тренеров команды , но если в случае с Кубанью например можно хотя бы говорить о традициях клуба , то здесь совсем не понятно зачем нужно помогать клубу который как оказалось был "мёртво-рожденным" клубом.
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iBragim2102
1527940652
Зачем это тосно нужно, люди в лен области о его существовании даже не догадываются, в регионах полно команд куда люди бы с удовольствием приходили.
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vladimir-7
1527942132
С Тосно аналогичная ситуация, как с Сатурном и Химками.
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prtcs
1527946336
Ребята, играйте так, что бы трибуны заполнялись на 100% и тогда получайте столько, сколько заработаете, а так от этих дармоедов-миллионеров в глазах рябит, а сборную собрать не могут.
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zigbert
1527948028
Добрых спонсоров сейчас найти трудно.
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OfaZavr
1527954979
скорее всего будет печальный конец у этой истории, не верю что найдутся те кто захочет тянуть команду, ну если их не заставят конечно)
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