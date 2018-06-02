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    Матюшенко: «Будут инвесторы – «Тосно» будет готовить документы на лицензирование, нет – то и смысла нет чем-то заниматься»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клубу пока не удается найти спонсоров. Ранее клуб из-за проблем с финансами не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ. После этого Матюшенко заявил, что «Тосно» будет пробовать заявиться в ПФЛ.

    «Никто не хочет вкладывать деньги в клуб с долгами. Мы пытаемся найти спонсоров, но пока ничего нет. Время у нас еще есть, надеемся, что Ленинградская область поможет. Будут инвесторы – будем готовить документы на лицензирование, а если их не будет, то и смысла нет чем-то заниматься», – сказал Матюшенко.

    На днях стало известно, что футболисты «Тосно» обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в урегулировании финансовой ситуации в клубе.

    Источник: ТАСС

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    02.06.2018 13:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 18:56

      скорее всего будет печальный конец у этой истории, не верю что найдутся те кто захочет тянуть команду, ну если их не заставят конечно)

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      Рейтинг: +100730

      zigbert 2 июня 2018, 17:00

      Добрых спонсоров сейчас найти трудно.

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 2 июня 2018, 16:32

      Ребята, играйте так, что бы трибуны заполнялись на 100% и тогда получайте столько, сколько заработаете, а так от этих дармоедов-миллионеров в глазах рябит, а сборную собрать не могут.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 июня 2018, 15:22

      С Тосно аналогичная ситуация, как с Сатурном и Химками.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 2 июня 2018, 14:57

      Зачем это тосно нужно, люди в лен области о его существовании даже не догадываются, в регионах полно команд куда люди бы с удовольствием приходили.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 июня 2018, 14:21

      И такой "бардак" у нас не только в футболе , но к сожалению почти во всем в стране . Я иначе не как не могу назвать то что происходит с Тосно , зачем было вообще затевать этот проект если у тебя нет никаких гарантий для его выполнения, по сути это своеобразный вид мошенничества потому что потом эти же люди просят помочь клубу ( то есть закрыть их же долги), как бы не жалко было игроков и тренеров команды , но если в случае с Кубанью например можно хотя бы говорить о традициях клуба , то здесь совсем не понятно зачем нужно помогать клубу который как оказалось был "мёртво-рожденным" клубом.

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