Матюшенко: «Будут инвесторы – «Тосно» будет готовить документы на лицензирование, нет – то и смысла нет чем-то заниматься»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клубу пока не удается найти спонсоров. Ранее клуб из-за проблем с финансами не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ. После этого Матюшенко заявил, что «Тосно» будет пробовать заявиться в ПФЛ.

«Никто не хочет вкладывать деньги в клуб с долгами. Мы пытаемся найти спонсоров, но пока ничего нет. Время у нас еще есть, надеемся, что Ленинградская область поможет. Будут инвесторы – будем готовить документы на лицензирование, а если их не будет, то и смысла нет чем-то заниматься», – сказал Матюшенко.

На днях стало известно, что футболисты «Тосно» обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в урегулировании финансовой ситуации в клубе.