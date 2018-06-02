Матюшенко: «Будут инвесторы – «Тосно» будет готовить документы на лицензирование, нет – то и смысла нет чем-то заниматься»

скорее всего будет печальный конец у этой истории, не верю что найдутся те кто захочет тянуть команду, ну если их не заставят конечно)
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клубу пока не удается найти спонсоров. Ранее клуб из-за проблем с финансами не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ. После этого Матюшенко заявил, что «Тосно» будет пробовать заявиться в ПФЛ.
«Никто не хочет вкладывать деньги в клуб с долгами. Мы пытаемся найти спонсоров, но пока ничего нет. Время у нас еще есть, надеемся, что Ленинградская область поможет. Будут инвесторы – будем готовить документы на лицензирование, а если их не будет, то и смысла нет чем-то заниматься», – сказал Матюшенко.
На днях стало известно, что футболисты «Тосно» обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в урегулировании финансовой ситуации в клубе.