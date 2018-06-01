«Челси» откажется от Сарри из-за его проявлений гомофобии

Маурицио Сарри вряд ли станет следующим главным тренером «Челси». Как сообщает Sky Sports, регулярные стычки специалиста с футбольными властями Италии будут стоить ему шанса возглавить лондонцев.

Ряд проступков, в частности, штраф в размере 20 тысяч евро и дисквалификация на два матча за предполагаемое гомофобное оскорбление в адрес экс-главного тренера «Интера» Роберто Манчини, похоже, отговорили «Челси» от идеи назначения 59-летнего тренера.

Несмотря на отрицание Сарри своей гомофобии, он был отстранен за «крайне оскорбительные эпитеты в адрес тренера команды соперника».

По информации СМИ, у «Челси» было соглашение с представителями итальянца. Тем не менее, на данный момент лондонцы отказываются выплатить «Наполи» 8 миллионов евро отступных за тренера.

Ранее сообщалось о серии инцидентов, связанных с Сарри, включая непристойный жест болельщикам «Ювентуса» в выездном матче Серии А, жестокое издевательство над собственными игроками и сексистские высказывания о женщинах-журналистах.

Поскольку «Челси» в настоящее время расследует обвинения в издевательствах и расизме со стороны бывших тренеров Гвина Уильямса и Грэма Рикса, маловероятно, что теперь они рискнут назначить Сарри, если, как и ожидалось, Антонио Конте покинет «Стэмфорд Бридж» этим летом.