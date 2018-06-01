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«Челси» откажется от Сарри из-за его проявлений гомофобии

1 июня 2018, 18:59
18

Маурицио Сарри вряд ли станет следующим главным тренером «Челси». Как сообщает Sky Sports, регулярные стычки специалиста с футбольными властями Италии будут стоить ему шанса возглавить лондонцев.

Ряд проступков, в частности, штраф в размере 20 тысяч евро и дисквалификация на два матча за предполагаемое гомофобное оскорбление в адрес экс-главного тренера «Интера» Роберто Манчини, похоже, отговорили «Челси» от идеи назначения 59-летнего тренера.

Несмотря на отрицание Сарри своей гомофобии, он был отстранен за «крайне оскорбительные эпитеты в адрес тренера команды соперника».

По информации СМИ, у «Челси» было соглашение с представителями итальянца. Тем не менее, на данный момент лондонцы отказываются выплатить «Наполи» 8 миллионов евро отступных за тренера.

Ранее сообщалось о серии инцидентов, связанных с Сарри, включая непристойный жест болельщикам «Ювентуса» в выездном матче Серии А, жестокое издевательство над собственными игроками и сексистские высказывания о женщинах-журналистах.

Поскольку «Челси» в настоящее время расследует обвинения в издевательствах и расизме со стороны бывших тренеров Гвина Уильямса и Грэма Рикса, маловероятно, что теперь они рискнут назначить Сарри, если, как и ожидалось, Антонио Конте покинет «Стэмфорд Бридж» этим летом.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Наполи Челси Сарри Маурицио
Комментарии (18)
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GermanVo
1527869764
Ещё остались в европе нормальные мужики.
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Vickont
1527870120
Он просто обозвал Манчини frocio, что в переводе означает п.и.д.о.р. Не нужно все буквально воспринимать
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GoldPlayFIFARus9
1527870449
Блин,а Сарир то оказывается крутой мужик,с яйцами. Сразу зауважал его.
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GoldPlayFIFARus9
1527870478
И возможно это был бы хороший вариант для Зенита. Жёсткой руки у нас давно не хватало. Но всё-таки лучше Семак,лучше когда русский специалист будет руководить русскими клубами.
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Krossmen73
1527871806
О как!Похоже что Сарри приходилось вращаться в кругах футбольных толерастов будучи одетым в бронированные труселя.По другому в Гейропе нынче нельзя...Ему нужно всё же было ехать к нам в Россию.У нас и ******* не в уважухе,да и дни ПВ,ВДВ,Мор.Пех.,и других замечательных родов войск имеются..."Радужным " точно не развернуться.
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BRO_football
1527872031
К коллегам по работе нужно относится с уважением, поэтому Челси не потерпит гомофобства в своей команде.
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3a zenit
1527874030
дожили,пи д а ра са нельзя назвать пи д а ра сом.
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Обер-КанцлерЪ
1527876677
Чепуха это всё. Настоящая причина одна - Абрамович больше не хочет вкладывать бабло в Челси. Вообще думаю скоро распродажа основного состава Челси может последовать.
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Garrincha58
1527877756
а Зенит так хотел Сарри он бы всем тут показал е.. кузькину мать
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OfaZavr
1527924164
если это правда то очень глупая причина для отказа, хотя неудивительно они там любят поддерживать этих самых.
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