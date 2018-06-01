«Челси» откажется от Сарри из-за его проявлений гомофобии

если это правда то очень глупая причина для отказа, хотя неудивительно они там любят поддерживать этих самых.
Маурицио Сарри вряд ли станет следующим главным тренером «Челси». Как сообщает Sky Sports, регулярные стычки специалиста с футбольными властями Италии будут стоить ему шанса возглавить лондонцев.
Ряд проступков, в частности, штраф в размере 20 тысяч евро и дисквалификация на два матча за предполагаемое гомофобное оскорбление в адрес экс-главного тренера «Интера» Роберто Манчини, похоже, отговорили «Челси» от идеи назначения 59-летнего тренера.
Несмотря на отрицание Сарри своей гомофобии, он был отстранен за «крайне оскорбительные эпитеты в адрес тренера команды соперника».
По информации СМИ, у «Челси» было соглашение с представителями итальянца. Тем не менее, на данный момент лондонцы отказываются выплатить «Наполи» 8 миллионов евро отступных за тренера.
Ранее сообщалось о серии инцидентов, связанных с Сарри, включая непристойный жест болельщикам «Ювентуса» в выездном матче Серии А, жестокое издевательство над собственными игроками и сексистские высказывания о женщинах-журналистах.
Поскольку «Челси» в настоящее время расследует обвинения в издевательствах и расизме со стороны бывших тренеров Гвина Уильямса и Грэма Рикса, маловероятно, что теперь они рискнут назначить Сарри, если, как и ожидалось, Антонио Конте покинет «Стэмфорд Бридж» этим летом.