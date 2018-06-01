Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Челси» откажется от Сарри из-за его проявлений гомофобии

    Маурицио Сарри вряд ли станет следующим главным тренером «Челси». Как сообщает Sky Sports, регулярные стычки специалиста с футбольными властями Италии будут стоить ему шанса возглавить лондонцев.

    Ряд проступков, в частности, штраф в размере 20 тысяч евро и дисквалификация на два матча за предполагаемое гомофобное оскорбление в адрес экс-главного тренера «Интера» Роберто Манчини, похоже, отговорили «Челси» от идеи назначения 59-летнего тренера.

    Несмотря на отрицание Сарри своей гомофобии, он был отстранен за «крайне оскорбительные эпитеты в адрес тренера команды соперника».

    По информации СМИ, у «Челси» было соглашение с представителями итальянца. Тем не менее, на данный момент лондонцы отказываются выплатить «Наполи» 8 миллионов евро отступных за тренера.

    Ранее сообщалось о серии инцидентов, связанных с Сарри, включая непристойный жест болельщикам «Ювентуса» в выездном матче Серии А, жестокое издевательство над собственными игроками и сексистские высказывания о женщинах-журналистах.

    Поскольку «Челси» в настоящее время расследует обвинения в издевательствах и расизме со стороны бывших тренеров Гвина Уильямса и Грэма Рикса, маловероятно, что теперь они рискнут назначить Сарри, если, как и ожидалось, Антонио Конте покинет «Стэмфорд Бридж» этим летом.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2018 18:59
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 10:22

      если это правда то очень глупая причина для отказа, хотя неудивительно они там любят поддерживать этих самых.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июня 2018, 21:29

      а Зенит так хотел Сарри он бы всем тут показал е.. кузькину мать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 21:16

      В Челси намечаются кардинальные изменения.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 июня 2018, 21:11

      Чепуха это всё. Настоящая причина одна - Абрамович больше не хочет вкладывать бабло в Челси.
      Вообще думаю скоро распродажа основного состава Челси может последовать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 1 июня 2018, 20:47

      Челси падает в глазах XD Может если условный Карпин открыто заявит что он заднеприводный его сразу без просмотра в челси позовут?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 1 июня 2018, 20:39

      куда мир прикатили!?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 1 июня 2018, 20:27

      дожили,пи д а ра са нельзя назвать пи д а ра сом.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +582

      lNeTl > 3a zenit 1 июня 2018, 20:45

      Гейропа ё п т а

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 июня 2018, 19:53

      К коллегам по работе нужно относится с уважением, поэтому Челси не потерпит гомофобства в своей команде.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 июня 2018, 19:51

      главный еврей в челси ссыт сарри

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 1 июня 2018, 19:50

      О как!Похоже что Сарри приходилось вращаться в кругах футбольных толерастов будучи одетым в бронированные труселя.По другому в Гейропе нынче нельзя...Ему нужно всё же было ехать к нам в Россию.У нас и ******* не в уважухе,да и дни ПВ,ВДВ,Мор.Пех.,и других замечательных родов войск имеются..."Радужным " точно не развернуться.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11