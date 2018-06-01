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    «Арсенал» предложит «Баварии» 68 миллионов за Толиссо

    «Арсенал» готовит предложение для «Баварии» в размере 68 миллионов евро за полузащитников Корентена Толиссо, сообщает Calcio Insider.

    Новый главный тренер лондонцев Унаи Эмери стремится укрепить центральную ось команды и считает француза идеальным дополнением.

    В свою очередь, мюнхенский клуб не намерен расставаться с 23-летним футболистом, который был приобретен у «Лиона» летом 2017 года за 41,5 миллиона евро.

    В прошедшем сезоне Толиссо провел 40 матчей, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2018 17:50
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 1 июня 2018, 18:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Выделили 80 и уже потратили пока 68 и как вы хотите укрепляться за 80 млн

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