«Арсенал» предложит «Баварии» 68 миллионов за Толиссо

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Выделили 80 и уже потратили пока 68 и как вы хотите укрепляться за 80 млн
«Арсенал» готовит предложение для «Баварии» в размере 68 миллионов евро за полузащитников Корентена Толиссо, сообщает Calcio Insider.
Новый главный тренер лондонцев Унаи Эмери стремится укрепить центральную ось команды и считает француза идеальным дополнением.
В свою очередь, мюнхенский клуб не намерен расставаться с 23-летним футболистом, который был приобретен у «Лиона» летом 2017 года за 41,5 миллиона евро.
В прошедшем сезоне Толиссо провел 40 матчей, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.