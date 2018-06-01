«Арсенал» предложит «Баварии» 68 миллионов за Толиссо

«Арсенал» готовит предложение для «Баварии» в размере 68 миллионов евро за полузащитников Корентена Толиссо, сообщает Calcio Insider.

Новый главный тренер лондонцев Унаи Эмери стремится укрепить центральную ось команды и считает француза идеальным дополнением.

В свою очередь, мюнхенский клуб не намерен расставаться с 23-летним футболистом, который был приобретен у «Лиона» летом 2017 года за 41,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Толиссо провел 40 матчей, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.