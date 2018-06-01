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    Марадона: «Аргентина не фаворит ЧМ-2018. Фавориты никогда не побеждают»

    Бывший нападающий и тренер сборной Аргентины Диего Марадона не стал относить национальную команду своей страны к фаворитам предстоящего в России чемпионата мира-2018.

    «Месси? Я бы посоветовал ему просто продолжать играть и наслаждаться футболом. Ему надо забыть о критиках, которые рассуждают, может он выиграть чемпионат мира или нет. Он не должен ничего доказывать.

    Я не знаю Сампаоли, не знаю, в какую игру будет играть его команда, но я знаю многих игроков и то, что они отдадут себя полностью на этом турнире. Уверен, у них есть хорошая возможность выиграть чемпионат мира.

    Но я не стал бы назвать Аргентину фаворитом, так как фавориты никогда не выигрывают», – сказал Марадон.

    Марадона является чемпионом мира 1986 года.

    Источник: FourFourTwo

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    01.06.2018 11:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 18:09

      В сборной у Месси нет никаких достижений. Может на этот раз повезет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 1 июня 2018, 12:30

      Скажи это сборной Испании, которая выигрывала по несколько трофеев подряд.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 1 июня 2018, 12:16

      Ну, Диего только слушать! Следуя его логике, Россия - такой не фаворит, что есть отличная возможность выиграть чемпионат мира.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1236

      омск55 1 июня 2018, 12:14

      Видимо Месси не судьба поднять кубок мира над головой

      0
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 1 июня 2018, 11:54

      Л - логика

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 1 июня 2018, 11:17

      Тебе, Диего, не за Аргентину надо переживать, а за Брестское Динамо, президентом коего ты и являешься!

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2018, 11:17

      не согласен, на прошлых ЧМ всегда причисляли к фаворитам и Германию и Испанию, а они после этого выигрывали турнир.

      5
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