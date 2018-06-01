Марадона: «Аргентина не фаворит ЧМ-2018. Фавориты никогда не побеждают»

Бывший нападающий и тренер сборной Аргентины Диего Марадона не стал относить национальную команду своей страны к фаворитам предстоящего в России чемпионата мира-2018.

«Месси? Я бы посоветовал ему просто продолжать играть и наслаждаться футболом. Ему надо забыть о критиках, которые рассуждают, может он выиграть чемпионат мира или нет. Он не должен ничего доказывать.

Я не знаю Сампаоли, не знаю, в какую игру будет играть его команда, но я знаю многих игроков и то, что они отдадут себя полностью на этом турнире. Уверен, у них есть хорошая возможность выиграть чемпионат мира.

Но я не стал бы назвать Аргентину фаворитом, так как фавориты никогда не выигрывают», – сказал Марадон.

Марадона является чемпионом мира 1986 года.