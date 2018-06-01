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    Агент: «У Алисона нет соглашения с «Реалом»

    Представитель голкипера «Ромы» Алисона не подтвердил информацию о том, что его клиент в ближайшее время станет игроком «Реала». Ранее сообщалось, что стороны провели переговоры и футболист подписал контракт с мадридским клубом.

    «Информация о том, что у моего клиента уже есть соглашение с «Реалом», не соответствует действительности», – приводит слова агента игрока ForzaRoma.

    В минувшем сезоне 25-летний Алисон принял участие в 47 играх на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2018 07:44
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