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    «Тоттенхэм» получит компенсацию в случае ухода Покеттино в «Реал»

    В «Тоттенхэме» опровергли информацию о том, что главный тренер команды Маурисио Покеттино имеет в своем контракте пункт, согласно которому он вправе покинуть команду, если его пригласят в «Реал». Также ранее сообщалось, что существует устная договоренность об этом между аргентинским специалистом и президентом «шпор» Дэниэлом Леви.

    На прошлой неделе Покеттино продлил контракт с лондонцами до 2023 года. По этой причине «Реалу» придется выплатить определенную сумму в виде компенсации, если аргентинец возглавит «Реал».

    Накануне Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала». Покеттино считается главным кандидатом на его замену.

    Источник: Independent.co.uk

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    01.06.2018 07:14
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