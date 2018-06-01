«Тоттенхэм» получит компенсацию в случае ухода Покеттино в «Реал»

В «Тоттенхэме» опровергли информацию о том, что главный тренер команды Маурисио Покеттино имеет в своем контракте пункт, согласно которому он вправе покинуть команду, если его пригласят в «Реал». Также ранее сообщалось, что существует устная договоренность об этом между аргентинским специалистом и президентом «шпор» Дэниэлом Леви.

На прошлой неделе Покеттино продлил контракт с лондонцами до 2023 года. По этой причине «Реалу» придется выплатить определенную сумму в виде компенсации, если аргентинец возглавит «Реал».

Накануне Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Реала». Покеттино считается главным кандидатом на его замену.