Новый главный тренер «Челси» станет известен на следующей неделе

На следующей неделе «Челси» должен объявить имя нового главного тренера.

На пост, который сейчас занимает Антонио Конте, претендует несколько специалистов, но фаворитом является Маурицио Сарри, уволенный из «Наполи» по окончании сезона. Еще одним вариантом является бывший главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан.

После объявления нового главного тренера клуб перейдет к активной трансферной кампании.

Конте пришел в «Челси» в 2016 году. В минувшем сезоне «Челси» завершил чемпионат Англии на пятом месте, покинул Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала, но сумели выиграть Кубок Англии.