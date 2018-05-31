Гончаренко: «Витиньо ни в коем случае не лентяй. Это шлейф от прошлого приезда»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не считает нападающего команды Витиньо лентяем, хотя его часто обвиняют в этом.

«Он ни в коем случае не лентяй. Это шлейф, который тянется с первого приезда, когда он не был готов к нашему чемпионату.

Сейчас он очень хочет прибавить. Он талантлив, но есть ограничения, которые мы пробуем изменить.

Если Головин растет во всех игровых направлениях, то у Витиньо есть качества, которые развиваются либо слабо, либо стоят на месте», – сказал Гончаренко.

В прошедшем сезоне Витиньо провел 30 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.