Черчесов: «Хотели выиграть, но, к сожалению, проиграли»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с Австрией (0:1). По словам специалиста, его команде необходимо поработать над последним пасом.

«Результат нужен всегда. Подготовка это или еще что-то. Хотели выиграть, но, к сожалению, проиграли. Мы планировали, что многие игроки сыграют 60 минут. Многие подсаживались, потому что сбор к концу подходит. Единственная вынужденная замена – Фернанденс. Если бы не Фернандес, выпустили бы Газинского.

12 дней отработали, которые должны дать возможность быстрее думать, быстрее бегать, быстрее мыслить. Все идет своим чередом. Следующая игра с Турцией – к ней подойдем более свежие. Тот же Дзагоев пропустил несколько дней. Рискованно было его с первых минут выпускать.

Были хорошие подходы, но мы не могли первого игрока перекинуть. Не было последнего паса. Не говорим про забитые голы. Пару раз играли не так, как надо. Возможно, гола бы не было, но был бы удар. Нужно поработать над последним пасом. Подходы, которые мы имеем, нужно логично заканчивать.

Не можем из-за одного упущенного момента или паса что-то в своих взглядах менять. Смотрели чемпионат, сборы, состояние игроков у нас на руках. Будем смотреть, как мышцы футболистов себя поведут. Видите, и у Фернандеса схватило, и у Головина», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Главные выводы по матчу Австрия – Россия