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Черчесов: «Хотели выиграть, но, к сожалению, проиграли»

31 мая 2018, 00:22
43

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеского матча с Австрией (0:1). По словам специалиста, его команде необходимо поработать над последним пасом.

«Результат нужен всегда. Подготовка это или еще что-то. Хотели выиграть, но, к сожалению, проиграли. Мы планировали, что многие игроки сыграют 60 минут. Многие подсаживались, потому что сбор к концу подходит. Единственная вынужденная замена – Фернанденс. Если бы не Фернандес, выпустили бы Газинского.

12 дней отработали, которые должны дать возможность быстрее думать, быстрее бегать, быстрее мыслить. Все идет своим чередом. Следующая игра с Турцией – к ней подойдем более свежие. Тот же Дзагоев пропустил несколько дней. Рискованно было его с первых минут выпускать.

Были хорошие подходы, но мы не могли первого игрока перекинуть. Не было последнего паса. Не говорим про забитые голы. Пару раз играли не так, как надо. Возможно, гола бы не было, но был бы удар. Нужно поработать над последним пасом. Подходы, которые мы имеем, нужно логично заканчивать.

Не можем из-за одного упущенного момента или паса что-то в своих взглядах менять. Смотрели чемпионат, сборы, состояние игроков у нас на руках. Будем смотреть, как мышцы футболистов себя поведут. Видите, и у Фернандеса схватило, и у Головина», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Главные выводы по матчу Австрия – Россия

Источник: Бомбардир.ру
Товарищеские матчи Россия Черчесов Станислав
Комментарии (43)
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insider_retro
1527716136
Мне кажется, что Стас смотрел игру сквозь пелену утопии... Тупая успокоенность - "...всё идёт свои чередом..." и лукавые речи про отсутствие последнего паса и мышцы игроков... Хотелось увидеть готовность сборной к ЧМ и результат многомесячной деятельности... А пока, только полная неготовность и упёртость коуча...
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Shogun
1527716161
В каком месте выиграть, ты хоть придурок статистику посмотри 4 удара и 0 в створ, против 16 и 8
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DeStar
1527718105
Ути мой хороший) ну раз хотел выиграть, лааааадно, прощаем)
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Catastrofa
1527718344
Все идет своим чередом ! Куда идет ?
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бочаров
1527718985
Последнии Пас Черчесову под жопу на хауз.
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Maksutt
1527732843
игра говно, точнее ее вообще нет, что хотят, мысли никакой!!!! стыдно будет на чм2018! Столько денег вбухали!!!! Черчесов??? Он не тренер, а бывший вратарь, что взять с него???
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LogvinovSerj13
1527743161
Черчесова нужно не уволить, а посадить!!! Вместе с Мудко. Чтобы люди поскорее забыли о них, как о беспробудном кошмаре
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Полная Канистра
1527752973
и этот бездарь на ещё что то доказывает ... полное скользкое гам...0
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OfaZavr
1527754785
сразу видно ему все по барабану, просто ужас кому доверили тренировать сборную на домашнем ЧМ.
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zigbert
1527775050
Надо поработать над последним пасом - вот и все недостатки в игре ,которые по словам Черчесова надо устранить.
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