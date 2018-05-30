Гончаренко: «Не знаю ни про бюджет ЦСКА, ни про ситуацию на следующий сезон, ни про зарплаты футболистов»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что не знает, сколько денег будет выделено клубом на трансфере в летнее межсезонье. Также специалист подчеркнул, что абсолютно бесплатных футболистов не бывает.

– Слуцкий долго шутил, что у него шесть трансферных окон подряд ноль рублей на трансферы. У вас хоть полтора рубля есть?

– Такие вещи надо спрашивать у руководителей. Я у них не спрашиваю ни про бюджет, ни про ситуацию на следующий сезон, ни про зарплаты футболистов.

– Но если игрок стоит 5 миллионов евро, а у клуба нет таких денег, вы не сможете попросить его купить.

– Полностью бесплатных игроков в любом случае не бывает. В сумму трансфера входит очень много цифр – подъемные, агентские… Если игрок – свободный агент, он может требовать сумму, которую заплатили бы другому клубу. Или агент может требовать такие условия. Это очень сложная оценка, поэтому я никогда не верю в публичные цифры. Точных данных мы никогда не узнаем.

– Искать игроков в условиях ограниченных ресурсов – нереально сложная задача?

– Она, скорее, интересная. Вот почему «Уфа» закончила чемпионат так высоко? Газизов (прим. – генеральный директор «Уфы») предан футболу. Они с Семаком постоянно в поиске. Сейчас у них ушел Стоцкий, но, уверен, там уже кого-то нашли на замену. Бизнесмены рассказывают, что их стартовый отрезок работы в компании всегда самый интересный. Говорить о трудностях не хочется. Тренерская работа интересна со всех сторон.