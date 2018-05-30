Натхо хотят видеть в своих рядах испанские и немецкие клубы, не попавшие в еврокубки

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, у которого 30 июня истекает контракт с клубом, может продолжить карьеру в Испании или Германии. 30-летний футболист получил предложения от нескольких клубов Примеры и Бундеслиги, не попавших в еврокубки по итогам минувшего сезона.

Кроме того, ряд команд из Турции также хотят видеть израильтянина в своем составе.

ЦСКА хочет продолжить сотрудничество с хавбеком и предложило ему продлить соглашение по схеме «1+1». При этом оферта от армейцев самая выгодная из всех в финансовом плане. Натхо пока находится в размышлениях.

В сезоне-2017/18 полузащитник провел в РФПЛ 29 матчей, записав на свой счет четыре гола и пять результативных передач. Он защищает цвета красно-синих с 2014 года.