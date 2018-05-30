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  • Натхо хотят видеть в своих рядах испанские и немецкие клубы, не попавшие в еврокубки

Натхо хотят видеть в своих рядах испанские и немецкие клубы, не попавшие в еврокубки

30 мая 2018, 15:52
4

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, у которого 30 июня истекает контракт с клубом, может продолжить карьеру в Испании или Германии. 30-летний футболист получил предложения от нескольких клубов Примеры и Бундеслиги, не попавших в еврокубки по итогам минувшего сезона.

Кроме того, ряд команд из Турции также хотят видеть израильтянина в своем составе.

ЦСКА хочет продолжить сотрудничество с хавбеком и предложило ему продлить соглашение по схеме «1+1». При этом оферта от армейцев самая выгодная из всех в финансовом плане. Натхо пока находится в размышлениях.

В сезоне-2017/18 полузащитник провел в РФПЛ 29 матчей, записав на свой счет четыре гола и пять результативных передач. Он защищает цвета красно-синих с 2014 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Натхо Бибрас
Комментарии (4)
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кузнецов артем
1527684994
А что тут думать в Цска в аренду успеет уйти, если не получится заиграть в новом клубе
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Nerlinger
1527685704
Бибрас оставайся!!!
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Ilya Lapsin
1527686094
Очень добротный и умный игрок.
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Viper for CSKA
1527686198
Для Германии слишком плавный и медленный. К тому же далеко не идеально ведёт борьбу. А вот в Испании с его техникой и качеством паса может заиграть.
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