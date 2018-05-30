Хапов: «Локомотив» пока не говорил со мной о продлении контракта»

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов рассказал, что на данный момент клуб не обращался к нему с предложением о продлении контракта.

– Продление контракта Юрия Семина перед решающей игрой с «Зенитом» придало команде и тренерскому штабу уверенности?

– Конечно, но по-другому и быть не могло. Когда Юрий Палыч приходил в команду, все сразу понимали, что она будет стремиться только к максимальным задачам. Так и произошло. Всего за два сезона «Локомотив» выиграл и Кубок, и чемпионат. В этом огромная заслуга именно Юрия Семина.

– Продление контракта с н​им говорит о том, что вы также остаетесь в команде?

– Я еще не в курсе. Со мной не говорили по этому поводу.