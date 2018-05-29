Андрей Федун: «Надеюсь, у Семака в «Зените» все получится»

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал назначение на пост главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Функционер пожелал сине-бело-голубому успехов.

«Выбор тренера – всегда загадка. Возьмите «МЮ» – блестящий состав, во главе опытнейший Жозе Моуринью, как говорится, тренер-гарантия, а болтанка, начавшаяся после ухода Алекса Фергюсона, по-прежнему продолжается. А сколько вариантов перебрал «Челси», пока на какой-то период не приходил результат?

В «Реале» же передвинули Зинедина Зидана из второго состава в первый – и вот вам три победы в Лиге чемпионов подряд. Кто в это тогда верил? Наверное, только президент Флорентино Перес – настолько неочевидное решение.

У Семака путь гармоничный – хороший в прошлом футболист, потом работал вторым в «Зените», проявил себя в «Уфе» уже в качестве главного. Хотелось бы, чтобы у него все получилось», – сказал Федун.

Перед Семаком поставлена цель вернуть клуб в Лигу чемпионов.

Семак и «Зенит» давно любят друг друга