Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фурсенко – о Семаке: «Мы выбрали самого достойного»

29 мая 2018, 18:40
29

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко дал комментарий по поводу назначения Сергея Семака на пост главного тренера команды. Сегодня петербуржцы заключили со специалистом контракт по схеме «2+1».

«Мы очень рады тому, что Сергей Богданович Семак вернулся в родной дом. Он провел здесь достаточно времени как игрок и как тренер, здесь он начинал свою тренерскую карьеру. Очень успешно отработав в Уфе, Сергей Богданович теперь возглавит нашу команду.

В прошлом году мы начали строительство совершенно новой команды, играющей в атакующий зрелищный футбол. Сегодня к нам пришел тренер, который абсолютно поддерживает нашу философию развития «Зенита». Вдвойне приятно, что наши болельщики поддерживают наш выбор. Мы выбрали самого достойного», – сказал Фурсенко.

Семак выступал за «Зенит» с 2010 по 2013 год. После этого до 2016 года он входил в тренерский штаб сине-бело-голубых. В течение последних полутора лет возглавлял «Уфу».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Фурсенко Сергей
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Павелий
1527608782
Записали. А если что пойдёт не так, то как тов. Профурсенко будет говорить? Назвездит с 3 короба, как обычно?
Ответить
Shogun
1527609046
Какого достойного Сарри и Фонсека послали далеко за Китай и остался только Серега
Ответить
insider_retro
1527609151
А когда приглашали Манчини, что, Семак был менее достойным?!.. С такими шараханиями руководства в кущах философии, любому тренеру будет нервно и некомфортно... Думаю, что Сергей Богданович преодолеет все закидоны боссов и добьётся результата в соответствии со своими амбициями и возможностями!!..))
Ответить
Garrincha58
1527609664
мы выбрали самого достойного опять врет и не краснеет выбрали Семака потому что все вам отказали
Ответить
OfaZavr
1527610099
когда назначают конечно все рады, лишь бы потом по другому не заговорили.
Ответить
Полная Канистра
1527610138
народ хотел народ и выбрал а не твоя тут заслуга проходимец
Ответить
fanchik
1527611373
У Семака будет возможность показать в Зените все свои тренерские способности и задумки для достижения высоких целей .Лишь бы не мешали,успехов Богданыч
Ответить
shinnik
1527611815
Вообще-то ,это Мы Выбрали! И это- Наш Выбор.
Ответить
Vratarь
1527613010
А год назад Фурса не тоже говорил?
Ответить
zigbert
1527622827
Долго же вы выбирали и изначально кандидатом был явно не Семак.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
4
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
2
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
Вчера, 17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
Вчера, 17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
Вчера, 17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
Вчера, 16:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+