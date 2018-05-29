Фурсенко – о Семаке: «Мы выбрали самого достойного»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко дал комментарий по поводу назначения Сергея Семака на пост главного тренера команды. Сегодня петербуржцы заключили со специалистом контракт по схеме «2+1».

«Мы очень рады тому, что Сергей Богданович Семак вернулся в родной дом. Он провел здесь достаточно времени как игрок и как тренер, здесь он начинал свою тренерскую карьеру. Очень успешно отработав в Уфе, Сергей Богданович теперь возглавит нашу команду.

В прошлом году мы начали строительство совершенно новой команды, играющей в атакующий зрелищный футбол. Сегодня к нам пришел тренер, который абсолютно поддерживает нашу философию развития «Зенита». Вдвойне приятно, что наши болельщики поддерживают наш выбор. Мы выбрали самого достойного», – сказал Фурсенко.

Семак выступал за «Зенит» с 2010 по 2013 год. После этого до 2016 года он входил в тренерский штаб сине-бело-голубых. В течение последних полутора лет возглавлял «Уфу».