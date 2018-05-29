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«Зенит» объявил о назначении Семака главным тренером

29 мая 2018, 17:26
82

«Зенит» на своем официальном сайте объявил о назначении Сергея Семака на пост главного тренера. Петербургский клуб заключил соглашение со специалистом сроком на два года с возможностью продления еще на один.

В качестве футболиста 42-летний россиянин выступал за сине-бело-голубых с 2010 по 2013 год. С лета 2013 по конец 2016 года входил в тренерский штаб «Зенита», после чего возглавил «Уфу».

В минувшем сезоне Семак привел башкирскую команду к шестому месту в РФПЛ и путевке в Лигу Европы. «Зенит», возглавляемый в минувшей кампании Роберто Манчини, финишировал на пятой строчке в турнирной таблице.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (82)
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insider_retro
1527604704
Теперь, это будет мейнстрим для многих ресурсов в ближайшие дни, может, вплоть до ЧМ!... Радость великая, ожидания сверхмерные, но пахоты и ответственности предостаточно...
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Krossmen73
1527604804
Сам болею за Спартак,но от души рад что эта эпопея с тренерской чехардой в Зените закончилась!На мой взгляд Сергей Богданович отличный выбор устраивающий всех!Да и среди болельщиков других команд он пользуется заслуженным уважением.Надеюсь что теперь Семак наведёт порядок в беспокойном питерском хозяйстве.Ждём новые лица из академии,ждём прекрасной борьбы между нашими командами! Удачи Вам Сергей Богданович на тренерском мостике!(но только не в играх против Спартака ;) )
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la verdad
1527605278
Нет никакой разницы, кто является главным тренером Зенита пока президентом является "эффективный менеджер " Фурсенко.
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XaXatyn
1527605840
Мои поздравления болельщикам Зенита ! Думаю Семак постоит хорошую команду !
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VVM1964
1527606006
Ну что же посмотрим , посмотрим . Поздравляю всех кто желал этого назначения . Не хочу проводить параллели , но у нас тоже было много желающих видеть в качестве тренера Спартака Аленичева ( и я среди них ) , но это не очень хорошо закончилось ( для Аленичева ) , от чего я безмерно огорчен .
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OfaZavr
1527606770
ну что же раз выбор сделал остается пожелать удачи.
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Полная Канистра
1527607252
тот кто с права гнать надо подальше чтобы не лез в работу тренера
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prezent2017
1527609798
Хоть бы побрился. Ладно, Серега, иди работай, тренируй. Если что, шкуру спустим!
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Gorasul
1527610325
очередной временщик...
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Artemka69
1527610906
Удачи в Зените!!!Хуже уж точно не будет!!
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