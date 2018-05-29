«Зенит» объявил о назначении Семака главным тренером

«Зенит» на своем официальном сайте объявил о назначении Сергея Семака на пост главного тренера. Петербургский клуб заключил соглашение со специалистом сроком на два года с возможностью продления еще на один.

В качестве футболиста 42-летний россиянин выступал за сине-бело-голубых с 2010 по 2013 год. С лета 2013 по конец 2016 года входил в тренерский штаб «Зенита», после чего возглавил «Уфу».

В минувшем сезоне Семак привел башкирскую команду к шестому месту в РФПЛ и путевке в Лигу Европы. «Зенит», возглавляемый в минувшей кампании Роберто Манчини, финишировал на пятой строчке в турнирной таблице.