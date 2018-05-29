Кришито: «Думаю, «Зенит» возглавит Семак. Он – лучший кандидат на этот пост»

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито заявил, что скучает по петербургскому клубу, а также подчеркнул, что главный тренер «Уфы» Сергей Семак – лучший кандидат на то, чтобы возглавить сине-бело-голубых.

Ранее СМИ сообщили, что во вторник вечером «Зенит» объявит о назначении 42-летнего специалиста.

«Конечно же, я скучаю по «Зениту». Я провел там семь лет, семь фантастических лет. Но сейчас я в итальянском клубе и думаю о нем. Но я никогда не забуду «Зенит».

Сейчас слежу за тем, что происходит в команде, довольно часто общаюсь с Леандро Паредесом. Думаю, тренером «Зенита» станет Семак. Он знает игроков, знает город, знает обстановку в команде, он – лучшая кандидатура», – сказал Кришито.

Кришито выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год. По завершении минувшего сезона он покинул клуб по истечении срока контракта.