«Ливерпуль» обошел «Арсенал» в борьбе за Фабиньо

Защитник «Монако» Фабиньо, который перешел в «Ливерпуль», мог оказаться в другом представителе английской Премьер-лиги.

«Арсенал» пытался обойти «Ливерпуль» в борьбе за француза, сделав в минувшие выходные предложение о трансфере, но сам футболист уже принял решение продолжить карьеру в мерсисайдском клубе. Новый главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хотел видеть Фабиньо еще в составе своего прежнего клуба – «ПСЖ».

Официально Фабиньо станет игроком «Ливерпуля» 1 июля. Трансфер обошелся англичанам в 50 миллионов евро.