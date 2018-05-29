Экс-гендир «Спартака» ведет переговоры с «Балтикой»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе ведет переговоры с «Балтикой». В этом клубе 35-летний функционер претендует на пост спортивного директора, который с 2017 года занимает Кирилл Котов. С 2011 по 2016 год Котов работал на аналогичной должности в «Локомотиве».

В «Балтике» на данный момент отказываются комментировать ход переговоров, как и сам Асхабадзе.

Он известен по работе в «Спартаке», где с 2006 по 2015 год занимал различные должности в структуре клуба. С 2015 по 2016 год Асхабадзе выполнял обязанности генерального директора армянского клуба «Бананц».