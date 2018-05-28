Фабиньо: «Ливерпуль» – гигантский клуб. Не долго думал над переходом»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо прокомментировал трансфер в мерсисайдский клуб.

«Я рад. Это то, чего я всегда хотел – переход в гигантский клуб. Инфраструктура клуба – выдающаяся.

Такой клуб делает предложение мне, и я не долго думал над этим. Постараюсь сотворить свою историю здесь. Надеюсь, получился выиграть трофеи с командой.

Постараюсь расти, учиться здесь и надеюсь стать частью истории клуба», – сказал Фабиньо.

Фабиньо перешел в «Ливерпуль» из «Монако». О деталях сделки не сообщается.