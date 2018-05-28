Салах и Погба будут соблюдать пост во время подготовки к ЧМ

Полузащитник сборной Франции Поль Погба и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах будут соблюдать пост во время подготовки к чемпионату мира.

Оба игрока – мусульмане по вероисповеданию. Сейчас проходит священный месяц Рамадан, во время которого мусульманам запрещается пить и есть в дневное время. Пост завершится 14 июня.

Салах получил травму во время финального матча Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). Игрок уверен, что успеет восстановиться к ЧМ.

Салах: «Уверен, что буду в России. Ваша любовь и поддержка дадут мне силы»