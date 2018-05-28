Аджоев: «Больше десяти тренеров из Германии, Польши Румынии, ближнего зарубежья и России выразили желание возглавить «Арсенал»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, как продвигаются дела по назначению нового главного тренера тульской команды. По завершении сезона-2017/18 «оружейников» покинул Миодраг Божович, приведший «Арсенал» к лучшему результату в РФПЛ в истории – седьмому месту.

«После ухода Божовича свыше десяти тренеров из Германии, Польши Румынии, ближнего зарубежья и России высказали свое желание возглавить нашу команду. Приятно, что есть такой ажиотаж, значит мы все делаем правильно. Идут переговоры. На этой неделе станет известно имя нового наставника «Арсенала», – сказал Аджоев.