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  • Аджоев: «Больше десяти тренеров из Германии, Польши Румынии, ближнего зарубежья и России выразили желание возглавить «Арсенал»

Аджоев: «Больше десяти тренеров из Германии, Польши Румынии, ближнего зарубежья и России выразили желание возглавить «Арсенал»

28 мая 2018, 15:25
13

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, как продвигаются дела по назначению нового главного тренера тульской команды. По завершении сезона-2017/18 «оружейников» покинул Миодраг Божович, приведший «Арсенал» к лучшему результату в РФПЛ в истории – седьмому месту.

«После ухода Божовича свыше десяти тренеров из Германии, Польши Румынии, ближнего зарубежья и России высказали свое желание возглавить нашу команду. Приятно, что есть такой ажиотаж, значит мы все делаем правильно. Идут переговоры. На этой неделе станет известно имя нового наставника «Арсенала», – сказал Аджоев.

Источник: ФК «Арсенал» Тула
Россия. Премьер-лига Арсенал Аджоев Гурам
Комментарии (13)
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Gorasul
1527511841
Все физруки германии, польши и румынии разыскали тулу на глобусе?
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vladimir-7
1527513469
Ажиотаж такой не от того, что вы делаете правильно, а от того как у нас платят. Они едут в Россию не утруждать себя тренерской работой, а урвать легких денег.
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Garrincha58
1527513503
они наверное перепутали с лондонским
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Mozaguin
1527519635
Божовича надо было удержать...
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Федя Кабак
1527519762
Чуваки наверное спутали Тулу и Лондон))
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SPACE TRUCKIN
1527519894
может Арсена Венгера подтянуть? не с Лондоном так с Тулой вдруг прорвёт у него? да и к названию прикипел уже за столько лет у руля...
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OfaZavr
1527523598
только когда приедут поймут что Арсенал то оказывается не тот)
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Мары
1527524027
А чё они там правильно делают ?Это не они, а Миодраг помахал ручкой.Да и количество тренеров совсем не означает их качество.
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shinnik
1527526619
и даже одна женщина-управдом...
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Lakhamu
1527570254
они все думают что это Лондонский Арсенал 8)
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