«Валенсия» и «Вильярреал» будут бороться за Фабрегаса

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас может вернуться этим летом на родину.

В услугах 31-летнего испанца заинтересованы «Валенсия» и «Вильярреал». Оба клуба готовы гарантировать игроку место на поле, а за «летучих мышей» говорит и их участие в Лиге чемпионов.

Действующий контракт Фабрегаса с «Челси» рассчитан до середины 2019 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провел 32 матча в английской Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.