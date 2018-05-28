Неймар: «Я сделаю даже невозможное, чтобы поднять Кубок мира над головой»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассчитывает на победу в предстоящем чемпионате мира-2018, который пройдет в России.

«Дорога к Кубку начинается. Я намерен встретиться с тобой. Знаю, что меня ожидает множество трудностей на этом пути, но я сделаю даже невозможное, чтобы поднять тебя над головой. Вперед к славе!» – написал Неймар в инстаграме.

Турнир пройдет в период с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Бразилия на групповом этапе сыграет со Швейцарией, Сербией и Коста-Рикой.